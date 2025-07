Frio continua e vem chuva nos próximos dias em Alegrete

O tempo que já mudou na metade do dia de ontem, deixou a noite fria com temperatura inferior aos 12ºC e até uma fraca garoa anunciou a instabilidade.

Conforme a Metsul Meteorologia, os volumes devem ser baixos. No município até a próxima segunda-feira (28), a previsão indica 26.9mm de chuva. A máxima não passa dos 18ºC. Nesta quinta (24), a possibilidade de 0.5mm e na sexta 0.2mm. As mínimas entre oito e 11ºC.

Daí em diante a chance de chuva ganha força, principalmente no final de semana. No sábado (26), a previsão indica 6.6mm e no domingo mais 18.7mm. Para segunda-feira (28), o frio se instala na casa dos 12ºC durante o dia e ainda há previsão de chuva 0.9mm. A tendência que o frio e a chuva encerre o mês de julho.

A chuva desta segunda metade da semana vai marcar o começo de um período com maior instabilidade que trará chuva mais frequente nesta última semana de julho e no começo de agosto.

É uma ruptura em relação ao padrão que vinha se observando, já que desde o episódio de chuva volumosa do fim de junho – que trouxe repique de cheias– o tempo esteve predominantemente seco com precipitação abaixo da média no Sul do Brasil.

Chuva com maiores acumulados e mais generalizada é esperada no fim de semana e no começo da semana que vem. Novas áreas de instabilidade vão chegar com chuva até o final do sábado em várias regiões gaúchas.