Frio continua neste fim de semana em Alegrete; chuva chega no domingo à noite

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, as mínimas devem oscilar entre 4ºC e 6ºC e as máximas não ultrapassam aos 15ºC.

Neste sábado (6), o dia começa com 4ºC e a máxima chega aos 14ºC no período da tarde. O dia será de tempo firme e não há previsão de chuva para nenhum momento do dia. A umidade relativa do ar oscila entre72% e 93%.

No domingo (7), o dia inicia com 6ºC e a máxima chega aos 15ºC à tarde. O dia será praticamente todo ensolarado, porém, no período da noite há previsão de chuva para o Município, cerca de 8mm para fechar o fim de semana.