Frio de outono muda visual nas ruas de Alegrete

Os primeiros dias de outono dão uma mostra de um clima de inverno em Alegrete. Até registro de geada no interior do Município em pleno mês de março.

Geada na localidade de Garupá- Cabanha Azul

Nas ruas é visível que o frio chegou antecipado e mudou os agasalhos de quem saiu cedo para trabalhar ou realizar outros afazeres nesta quinta -feira (31).

Frio no Outono em Alegrete

Bem no início da manhã, fez 6ºC no Município, mas com um dia de sol. Essas temperaturas mais baixas típicas da próxima estação – inverno vão ser registradas em Alegrete até o próximo sábado. Depois, gradativamente, a temperatura vai subir, sendo que no início do do mês de abril poderá chegar as máximas em torno de 30ºC.

Frio e sol em Alegrete

Esse primeiro dia mais frio fez muita gente se encolher para sair de casa.