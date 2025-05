Frio e chuvoso; veja como será o tempo no mês de maio em Alegrete

A MetSul Meteorologia fez uma projeção de como será o tempo no território gaúcho durante o período.

O primeiro episódio de chuva mais ampla e com volumes mais altos no estado gaúcho deve se dar entre o final da primeira semana do mês e o começo da segunda. Apesar do indicativo de chuva acima da média em parte do Rio Grande do Sul, o cenário não é igual a 2024 e volumes extremos como os observados no ano passado não são previstos.

São esperados muitos dias de temperatura amena e agradável, o que estimulará a ocorrência de nevoeiro, em especial na Fronteira Oeste. Em Alegrete, a primeira quinzena será de temperaturas baixas ao amanhecer entre 5ºC e 10ºC e as máximas chegam aos 26ºC a 28ºC. Já na segunda metade, a previsão aponta para temperaturas mais elevadas, não caracterizando um veranico, mas com temperaturas acima dos 30ºC no Município.

Além disso, o maior volume de chuva deve ser a partir do dia 16 de maio, onde a temperatura se eleva e logo as precipitações derrubam as mínimas e os dias voltam a ficar amenos ao amanhecer. Ainda não estão previstos geada, porém, o frio mais intenso deve chegar em junho.