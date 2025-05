Frio e mínima de 5 °C marcam o começo da manhã de sexta-feira

Ao circular pelas ruas, a maior parte das pessoas estava bem agasalhada, usando mantas, toucas e outros acessórios para se proteger do frio. No bairro Macedo — uma das áreas mais afetadas pela cheia do rio Ibirapuitã — era possível ver a neblina se formando sobre as águas da inundação.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Trabalhadores que seguiam para seus empregos também estavam bem protegidos contra o vento que soprava na região da ponte Borges de Medeiros. As baixas temperaturas devem continuar nos próximos dias, com possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã.