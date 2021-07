Frio intenso nesta semana prevê temperatura próxima a 0ºC em Alegrete

A semana anterior praticamente não registrou chuvas, mesmo com a passagem de uma frente fria, mas o RS teve temperaturas perto de zero ou até negativas com o posterior avanço de uma massa de ar de origem polar.

Mais nuvens do que chuva na Fronteira Oeste com a passagem de uma frente fria. Ventos sopram de moderados a fortes na segunda-feira (26). Posteriormente, o frio aumenta entre terça (27) e quinta-feira (29) com formação de geadas amplas e temperaturas abaixo de zero. No fim de semana, temperaturas sobem. A chuva retorna somente a partir do domingo (1º).

Neste momento, a água disponível no solo se encontra acima dos 70% em todo o RS. Uma frente fria passa rapidamente nesta segunda (26) pelo Rio Grande do Sul, mas vem com pontos de chuva forte, trovoadas e rajadas de vento. Mesmo com previsão de chuva isolada, espera-se um incremento de até 10% na umidade do solo, embora os índices ainda estejam confortáveis.

O frio que vem na retaguarda do sistema é intenso e a temperatura cai muito rapidamente já na terça-feira (27) no RS e ganha força no restante da semana. Se espera uma onda de frio tão forte quanto a última, com valores de temperaturas negativos, especialmente em áreas mais altas e condição para geadas amplas pelo menos até a sexta-feira (30). Porém, é uma onda de frio mais curta e a partir do sábado as mínimas se elevam. Posteriormente, a partir do domingo (1º), o tempo volta a mudar e a chuva retorna novamente.

Em Alegrete a precipitação para hoje é de 10.6 mm. A mínima registrada foi de 12ºC e durante o dia a máxima não passa de 20ºC. Na terça-feira (27), a mínima despenca e o frio retorna com força. O dia deve ter a mínima em torno de 4ºC, e a máxima não passa de 15ºC.

Na quarta (28), o frio aumenta e a mínima diminui para 2ºC, e a máxima não ultrapassa os 11ºC. Já na quinta-feira (29), a mínima prevista é de 1º C e 12ºC a máxima. Para o dia 30, a mínima sobe um pouco chega aos 3ºC e durante o dia a temperatura chega aos 15ºC.