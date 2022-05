Frio intenso potencializa riscos de infarto e AVC

Share on Email

Frio intenso pode afetar o coração. Temperaturas baixas podem aumentar em 30% os riscos de infarto e AVC. Mas esses riscos não estão relacionados a qualquer friozinho e nem mesmo é um problema para todos os perfis de pessoas.

Assim como o nosso corpo, o coração também sente frio e pode ser afetado pela queda de temperatura. O frio pode aumentar em 30% os riscos de infarto e de Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Mas esses riscos não estão relacionados a qualquer friozinho (ou para qualquer pessoa). Pacientes com doenças crônicas, com predisposição a problemas cardíacos e pessoas com mais de 65 anos formam o grupo de maior risco.

No entanto, o frio sozinho não causa infarto e AVC em ninguém. Ele aumenta o risco em pessoas predispostas [hipertensos, diabéticos, colesterol alto, pessoas que já infartaram ou tiveram AVC]”, alertam os cardiologistas.

A vasoconstrição é um mecanismo normal para aquecer o corpo. Esse espasmo das artérias pode contribuir para o rompimento das placas e provocar o entupimento das veias. Já a infecção inflama o corpo e essa inflamação pode chegar às artérias.

Cuidando do coração no frio

Os cardiologistas reforçam que é muito importante não fumar (uma das principais causas do infarto), beber água e controlar o colesterol, o diabetes e a pressão.

Em temperaturas extremas, é importante evitar, também, o choque térmico, manter a temperatura corporal estável para evitar a reação de vasoconstrição e as extremidades do corpo aquecidas.

Como identificar o infarto

Os principais sintomas de um infarto são:

Dor no peito

Dor em outras partes do corpo — pode parecer que a dor está se espalhando do peito para os braços (geralmente o braço esquerdo é afetado, mas pode afetar ambos os braços), mandíbula, pescoço, costas e abdômen

Tontura e ansiedade

Falta de ar

Sudorese

Enjoo e dor de estômago

A principal recomendação é procurar o hospital mais próximo. Rapidez é fundamental para a sobrevivência do paciente. Na dúvida sobre os sintomas, é melhor ir ao médico.