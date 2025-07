Frio intenso: saiba como se vestir corretamente e evitar problemas de saúde

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Defesa Civil e a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social intensificaram o monitoramento para garantir a segurança da população em situação de vulnerabilidade durante o período de frio intenso.

Desde o início da onda de baixas temperaturas, a Assistência Social mantém a ronda noturna, serviço que percorre as ruas para identificar pessoas em situação de rua e oferecer encaminhamento ao abrigo municipal. O trabalho é essencial para prevenir casos de hipotermia, comuns em dias com sensação térmica abaixo de zero.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo a meteorologia, o frio deve persistir nos próximos dias, exigindo cuidados especiais para manter o corpo aquecido.

Como se proteger do frio intenso

A recomendação dos especialistas é organizar as roupas em três camadas estratégicas, que garantem isolamento térmico sem comprometer a mobilidade:

Primeira camada (base): blusa térmica ou segunda pele, de tecido sintético ou tecnológico, usada justa ao corpo para manter o calor e afastar a umidade.

Segunda camada (intermediária): peças de malha ou lã, que retêm o calor gerado pelo corpo. Nesta camada, suéteres ou blusões são boas opções.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Terceira camada (externa): casacos grossos ou jaquetas corta-vento, que bloqueiam o frio direto e protegem contra ventos fortes. Jaquetas puffer ou casacos de lã são exemplos recomendados.

Além das três camadas principais, gorro, luvas, cachecol e meias térmicas ajudam a evitar a perda de calor pelas extremidades, que são as primeiras a sofrerem com o frio.

Campanha do Agasalho 2025 prioriza cobertores e itens de cama

A Campanha do Agasalho 2025 do governo do Estado está arrecadando, principalmente, cobertores, mantas, edredons, lençóis e toalhas para distribuição entre famílias em situação de vulnerabilidade. Conforme a Defesa Civil, os estoques de roupas e calçados já estão abastecidos neste momento, direcionando a necessidade para itens de cama, mesa e banho.

Em Alegrete, as doações podem ser entregues nos pontos de coleta disponíveis ou direto na Assistência Social. Todos os itens precisam estar em boas condições de uso, sem rasgos ou sujeiras que impeçam a distribuição.

As equipes municipais reforçam que, além de doar, é importante estar atento às pessoas que vivem nas ruas ou em residências sem isolamento adequado. A população pode acionar a Assistência Social pelos quando identificar casos de risco 55 99102-3007 ou 55 99943-6757. A ronda ocorre das 20h até a meia-noite e posterior fica o plantão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Já os pontos para entregar as doações são:

Prefeitura Municipal – Praça Getúlio Vargas, 409 – Centro.

Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social – Rua Demétrio Ribeiro, 42 – Centro.

Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Av. Tiarajú, 1005 – Ibirapuitã.