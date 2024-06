Frio: vacinação ajuda a prevenir gripe e complicações respiratórias

Até o dia 5 de julho a previsão indica dias de muito frio em Alegrete. Com isso os cuidados para evitar doenças respiratórias devem ser redobrados. Usar agasalhos adequados, se alimentar bem, ingerir frutas com vitamina C como laranja e bergamotas típicas da época, ajudam o organismo a se prevenir de resfriados, gripes e outros problemas respiratórios.

Uma da medida que ajuda muito para prevenir gripe é a vacina conta Influenza A que está à disposição em qualquer Estratégia de Saúde da Família, as ESFs aqui do Município e no Pam Central onde atende a Secretaria Municipal da Saúde. Quem ainda não se vacinou é importante que busque uma das unidades de saúde e aplique a vacina que previne a Gripe A, umas das que abate bastante as pessoas nesta época de frio.

Todos os cuidados são necessários alertam os médicos para evitar possíveis internações ou complicações mais severas como pneumonias, principalmente em crianças e idosos.