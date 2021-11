Fronteira da Argentina com o Brasil em Uruguaiana volta a ficar aberta 24h por dia

A fronteira entre Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, e Paso de Los Libres, na Argentina, voltou a ficar aberta 24 horas por dia nesta sexta-feira (12). Também não há mais o limite diário de 300 pessoas para entrar no país vizinho a partir do Brasil. As medidas restritivas foram colocadas em prática, em 2020, como medida de enfrentamento à Covid-19.

A partir de agora, moradores de Uruguaiana ou de até 50 km da cidade podem passar para Paso de Los Libres com um teste antígeno, que tem validade de 24 horas a partir da data da coleta. Além disso, continua sendo possível apresentar um teste PCR, que é válido por 72 horas antes da entrada na Argentina.

É preciso ter as duas vacinas com pelo menos 14 dias de aplicação, apresentar comprovante de residência e não é necessário ter seguro, segundo o consulado.

A Argentina começou a abrir as fronteiras gradualmente a partir de outubro, com a permissão de ingresso no país por moradores de países vizinhos, como é o caso do Brasil. Em novembro, a fronteira abriu para todos os estrangeiros.