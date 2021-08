Fronteira Oeste se mobiliza para fortalecer o turismo na região

Aconteceu na última semana em Uruguaiana, um encontro dos representantes do turismo dos municípios da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O evento teve entre os objetivos, alinhar ações para formação de uma entidade que possa desenvolver o planejamento estratégico e o posicionamento da região. Outro assunto debatido foi referente às ações que cada município necessita fazer para cadastramento no Mapa do Ministério do Turismo Brasileiro 2021/2022.

De forma remota, o evento contou com a participação da coordenadora estadual do Programa de Regionalização do Turismo, Débora Snell, que destacou a importância da regionalização e da elaboração do mapa, e também da gerente regional do SEBRAE Campanha/Fronteira, Flávia Gross, que expôs oportunidades e formas de explorar os potenciais na parte turística local.

A equipe de turismo de Alegrete esteve presente, e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, aproveitou a oportunidade para sugerir que uma forma de viabilizar a entidade regional seria através da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO), com a criação de uma comissão que trate especificadamente do setor.

A secretária de Turismo de Uruguaiana e coordenadora do Fórum, Vanessa Welter reforçou a necessidade do esforço coletivo dos municípios para colocar a região definitivamente na rota turística do país.

Também participaram da reunião a secretária de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Sant’Ana do Livramento, Sandra Pontes; o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de São Gabriel, Rogério Melo; a secretária de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Itaqui, Elizéa Bonapace; a vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo de Santa Margarida do Sul, Maria Munhoz; e o secretário de Meio Ambiente, Turismo e Integração Fronteiriça de Barra do Quaraí, Argemiro Rocha.