Fronteira Oeste Transportes adere à campanha do agasalho de Alegrete

Em uma reunião com secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti e a empresa Fronteira Oeste Transportes, através da gerente Ana Vezzaro e o colaborador Jair Adelar, fechou uma parceria com o Município para a Campanha do Agasalho 2021.

Foi oficializada a adesão da empresa à Campanha do Agasalho 2021. Durante o encontro, formalizou-se um ato de compromisso entre as partes.

As arrecadações serão destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade. “Durante a pandemia, não podemos nos furtar a ajudar e contribuir com a campanha. Agradecemos a parceria de todas as empresas que estão nos procurando. Grupo Grazziotin, Fronteira Oeste, entre outras”, explicou. Além disso, continuou, o ato vai estimular as empresas a participarem da campanha. “É preciso conscientizar para que haja essa sensibilização”, completou.

“Devido à pandemia, o número de necessitados aumentou muito. A arrecadação é muito importante para todos nós. Sem ela, não tem como minimizar isso (a situação de vulnerabilidade)”, conta Iara.