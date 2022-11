Fronteira Oeste ultrapassa os 89% de área semeada da lavoura de arroz

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o último levantamento do Irga, 76,87% da área prevista para a safra de arroz 2022/2023 já está semeada.

Nesta semana, os produtores gaúchos alcançaram 662.992 hectares dos 862.498 ha previstos. Os dados são tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga a partir de informações levantadas pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) da autarquia junto aos produtores gaúchos.

Nesta apuração, os orizicultores da Zona Sul mostram que estão quase terminando os trabalhos, com 93,76% semeados (130.835 ha dos 139.543 ha previstos). A Fronteira Oeste está com 89,3% (231.566 ha de 259.321 ha). Com 84,73% está a região da Campanha (108.795 ha de 128.402 ha).

A Planície Costeira Interna registra 67,58% (83.682 ha de 123.830 ha estimados). Já a Planície Costeira Externa aparece no levantamento com 59,15% (56.603 ha de 95.699 ha). E a Depressão Central atingiu nesta semana 44,52% (51.511 ha de 115.703 ha).