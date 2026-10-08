Frota de veículos de Alegrete cresce mais de 100% desde 2007; veja como foi a evolução

Carros são maioria, mas motos, caminhonetes e outros veículos também representam uma parcela importante da frota; município tem mais de 31 mil condutores registrados
Alegrete ultrapassou a marca de 45 mil veículos registrados. O dado mais recente informado para o município aponta uma frota de 45.087 veículos, número que representa mais que o dobro da frota existente em 2007.
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Naquele ano, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados. Considerando o número atual, são 24.082 veículos a mais em aproximadamente duas décadas, crescimento de 114,6%.
O avanço da frota ajuda a dimensionar a transformação da mobilidade no município. Além de ter aumentado significativamente o número de veículos, também mudou a composição da frota, com presença expressiva de carros, motos, caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.
Carros formam o maior grupo
No detalhamento da frota divulgado pelo DetranRS para março de 2026, os carros aparecem com ampla vantagem sobre as demais categorias.
Naquele levantamento, Alegrete tinha 24.112 carros, o equivalente a aproximadamente 53,9% da frota registrada naquele momento.
O segundo maior grupo era formado por motos, motonetas e ciclomotores, com 8.715 unidades, cerca de 19,5% da frota.
Na sequência apareciam os utilitários, caminhonetes e camionetas, com 7.776 veículos, aproximadamente 17,4%.
Somados, carros e motos representavam mais de 32,8 mil veículos, ou aproximadamente 73% da frota registrada no período.
O detalhamento de março mostra ainda 2.111 reboques, 1.623 caminhões e caminhões-tratores, 343 ônibus e microônibus, 39 tratores e 42 veículos classificados em outras categorias.
Como estava distribuída a frota em março
O detalhamento oficial do DetranRS referente a março de 2026 apresentava a seguinte composição:
|Tipo de veículo
|Quantidade
|Carros
|24.112
|Motos, motonetas e ciclomotores
|8.715
|Utilitários, caminhonetes e camionetas
|7.776
|Reboques
|2.111
|Caminhões e caminhões-tratores
|1.623
|Ônibus e microônibus
|343
|Tratores
|39
|Outros
|42
|Total
|44.761
Fonte: DetranRS. Dados de março de 2026.
O número de 45.087 veículos representa uma atualização em relação aos 44.761 registrados em março. São 326 veículos a mais, aumento de aproximadamente 0,7%.
Frota mais que dobrou desde 2007
A série histórica do DetranRS mostra que a expansão da frota alegretense ocorreu de maneira contínua.
Em 2007, eram 21.005 veículos. O número passou para 25.323 em 2010 e chegou a 33.804 em 2015.
Em 2020, Alegrete já tinha 39.609 veículos registrados. Em 2021 eram 40.900; em 2022, 41.920; em 2023, 42.921; e em 2024, 43.855.
O levantamento anual do DetranRS registra 44.281 veículos em 2025.
Com os atuais 45.087 veículos, a frota municipal mais que dobrou desde 2007.
|Ano
|Veículos registrados
|2007
|21.005
|2010
|25.323
|2015
|33.804
|2020
|39.609
|2021
|40.900
|2022
|41.920
|2023
|42.921
|2024
|43.855
|2025
|44.281
|Dado mais recente
|45.087
Fonte: DetranRS e dado mais recente informado para o município. A série histórica oficial do DetranRS confirma a evolução até 2025.
Mais de 31 mil condutores habilitados
Alegrete também possui um contingente expressivo de pessoas habilitadas para conduzir veículos.
O cadastro de condutores do DetranRS registrava, em março de 2026, 31.738 registros distribuídos entre as categorias de habilitação.
A categoria B, destinada à condução de carros, concentrava o maior número, com 17.599 registros.
Na sequência aparecia a categoria AB, que permite conduzir motos e carros, com 8.193 registros.
Também havia 987 registros na categoria C, 899 na categoria AE, 862 na categoria A, 780 na categoria D, 743 na categoria AC, 1.312 na categoria AD e 363 na categoria E.
A distribuição era a seguinte:
|Categoria
|Registros em março de 2026
|B
|17.599
|AB
|8.193
|AD
|1.312
|C
|987
|AE
|899
|A
|862
|D
|780
|AC
|743
|E
|363
|Total
|31.738
Fonte: DetranRS, dados até março de 2026.
É importante observar que o cadastro por categoria não deve ser interpretado como número de pessoas diferentes sem considerar a metodologia do registro. O DetranRS apresenta os condutores distribuídos conforme as categorias de habilitação.
Categoria B concentra mais da metade dos registros
Os 17.599 registros da categoria B correspondem a aproximadamente 55,4% do conjunto de registros de habilitação de Alegrete em março de 2026.
A categoria AB, que reúne habilitação para carros e motos, aparece em segundo lugar, com 8.193 registros.
Os números ajudam a mostrar que, além da predominância dos carros na frota, a habilitação para condução desse tipo de veículo também possui forte presença entre os registros do município.
Ao mesmo tempo, a quantidade de habilitações que incluem a categoria A mostra a importância das motos na mobilidade local.
Motos quase dobraram desde 2007
A expansão das motos também aparece na série histórica.
Em 2007, Alegrete tinha 4.327 motos, motonetas e ciclomotores. Em março de 2026, eram 8.715.
O crescimento foi de aproximadamente 101%, fazendo com que o número praticamente dobrasse em 19 anos.
Os utilitários, caminhonetes e camionetas também apresentaram crescimento expressivo. O grupo passou de 3.780 veículos em 2007 para 7.776 em março de 2026.
Entre os veículos de maior porte, os caminhões e caminhões-tratores passaram de 1.187 para 1.623 no mesmo período.
Os reboques tiveram crescimento ainda mais acentuado: eram 731 em 2007 e chegaram a 2.111 em março de 2026.
O trânsito ficou mais diversificado
Os números mostram que a transformação da mobilidade alegretense não ocorreu apenas pelo aumento do número de carros.
O município passou a contar com milhares de motos a mais, além de um crescimento importante de caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.
Isso significa que atualmente circulam e compartilham o espaço viário veículos com características muito diferentes entre si.
Carros e motos predominam numericamente, mas caminhões, ônibus, reboques e veículos utilitários também fazem parte da rotina do trânsito de uma cidade que possui uma extensa área territorial e importante circulação regional.
Mortes no trânsito
O tamanho da frota também pode ser analisado ao lado dos indicadores de segurança viária.
No Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito de 2024, elaborado pelo DetranRS, Alegrete registrou 9 acidentes fatais, com 9 mortes.
Segundo o levantamento, quatro dos acidentes fatais ocorreram em rodovias federais e cinco em vias municipais. Da mesma forma, foram registradas quatro mortes em rodovias federais e cinco em vias municipais.
O relatório considera especificamente acidentes de trânsito com vítimas fatais e não representa o total de acidentes ocorridos no município naquele ano.
Durante a Semana Nacional do Trânsito de 2026, o próprio Portal Alegrete Tudo destacou que os dados apresentados apontavam uma tendência de redução das mortes em comparação com 2024, quando foram registrados os nove óbitos.
Carros e motos estão no centro da mobilidade
A combinação entre os dados da frota e das habilitações mostra dois elementos importantes da mobilidade alegretense.
Os carros são, de longe, o maior grupo entre os veículos registrados. As motos, por sua vez, aparecem como o segundo maior grupo e praticamente dobraram em quantidade desde 2007.
Entre os condutores, a categoria B é a que reúne o maior número de registros, enquanto a categoria AB também possui presença significativa.
Esse cenário ajuda a compreender por que carros e motos ocupam posição central nas discussões sobre circulação, segurança viária e planejamento do trânsito de Alegrete.
Quase 24 mil veículos a mais em 19 anos
Em 2007, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados.
Hoje, considerando o dado mais recente de 45.087 veículos, são 24.082 unidades a mais.
O crescimento foi de aproximadamente 114,6%.
A cidade passou, portanto, de uma frota pouco acima de 21 mil veículos para uma realidade em que o número já ultrapassa 45 mil.
O crescimento ocorreu de forma gradual e envolveu praticamente todos os principais segmentos da frota.
O retrato atual
Os dados disponíveis permitem identificar alguns dos principais números da mobilidade alegretense:
45.087 veículos registrados no dado mais recente;
24.112 carros no detalhamento de março de 2026;
8.715 motos, motonetas e ciclomotores;
7.776 utilitários, caminhonetes e camionetas;
2.111 reboques;
1.623 caminhões e caminhões-tratores;
343 ônibus e microônibus;
31.738 registros de condutores por categoria em março de 2026;
17.599 registros na categoria B;
8.193 registros na categoria AB;
9 mortes em acidentes fatais de trânsito em 2024.
O conjunto dos dados revela uma cidade com uma frota que mais que dobrou desde 2007 e que passou por mudanças importantes na composição dos veículos e no perfil da mobilidade.
Mais do que uma estatística, os números ajudam a dimensionar o desafio diário de organizar a circulação de milhares de veículos e de pessoas em uma cidade cuja frota já ultrapassa a marca de 45 mil unidades.
Fonte: Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS). Dados de frota até março de 2026; dados de condutores até janeiro de 2026; Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito referente a 2024.
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