Frota de veículos de Alegrete cresce mais de 100% desde 2007; veja como foi a evolução

Carros são maioria, mas motos, caminhonetes e outros veículos também representam uma parcela importante da frota; município tem mais de 31 mil condutores registrados

Alegrete ultrapassou a marca de 45 mil veículos registrados. O dado mais recente informado para o município aponta uma frota de 45.087 veículos, número que representa mais que o dobro da frota existente em 2007.

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Naquele ano, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados. Considerando o número atual, são 24.082 veículos a mais em aproximadamente duas décadas, crescimento de 114,6%.

O avanço da frota ajuda a dimensionar a transformação da mobilidade no município. Além de ter aumentado significativamente o número de veículos, também mudou a composição da frota, com presença expressiva de carros, motos, caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.

Carros formam o maior grupo

No detalhamento da frota divulgado pelo DetranRS para março de 2026, os carros aparecem com ampla vantagem sobre as demais categorias.

Naquele levantamento, Alegrete tinha 24.112 carros, o equivalente a aproximadamente 53,9% da frota registrada naquele momento.

O segundo maior grupo era formado por motos, motonetas e ciclomotores, com 8.715 unidades, cerca de 19,5% da frota.

Na sequência apareciam os utilitários, caminhonetes e camionetas, com 7.776 veículos, aproximadamente 17,4%.

Somados, carros e motos representavam mais de 32,8 mil veículos, ou aproximadamente 73% da frota registrada no período.

O detalhamento de março mostra ainda 2.111 reboques, 1.623 caminhões e caminhões-tratores, 343 ônibus e microônibus, 39 tratores e 42 veículos classificados em outras categorias.

Como estava distribuída a frota em março

O detalhamento oficial do DetranRS referente a março de 2026 apresentava a seguinte composição:

Tipo de veículo Quantidade Carros 24.112 Motos, motonetas e ciclomotores 8.715 Utilitários, caminhonetes e camionetas 7.776 Reboques 2.111 Caminhões e caminhões-tratores 1.623 Ônibus e microônibus 343 Tratores 39 Outros 42 Total 44.761

Fonte: DetranRS. Dados de março de 2026.

O número de 45.087 veículos representa uma atualização em relação aos 44.761 registrados em março. São 326 veículos a mais, aumento de aproximadamente 0,7%.

Frota mais que dobrou desde 2007

A série histórica do DetranRS mostra que a expansão da frota alegretense ocorreu de maneira contínua.

Em 2007, eram 21.005 veículos. O número passou para 25.323 em 2010 e chegou a 33.804 em 2015.

Em 2020, Alegrete já tinha 39.609 veículos registrados. Em 2021 eram 40.900; em 2022, 41.920; em 2023, 42.921; e em 2024, 43.855.

O levantamento anual do DetranRS registra 44.281 veículos em 2025.

Com os atuais 45.087 veículos, a frota municipal mais que dobrou desde 2007.

Ano Veículos registrados 2007 21.005 2010 25.323 2015 33.804 2020 39.609 2021 40.900 2022 41.920 2023 42.921 2024 43.855 2025 44.281 Dado mais recente 45.087

Fonte: DetranRS e dado mais recente informado para o município. A série histórica oficial do DetranRS confirma a evolução até 2025.

Mais de 31 mil condutores habilitados

Alegrete também possui um contingente expressivo de pessoas habilitadas para conduzir veículos.

O cadastro de condutores do DetranRS registrava, em março de 2026, 31.738 registros distribuídos entre as categorias de habilitação.

A categoria B, destinada à condução de carros, concentrava o maior número, com 17.599 registros.

Na sequência aparecia a categoria AB, que permite conduzir motos e carros, com 8.193 registros.

Também havia 987 registros na categoria C, 899 na categoria AE, 862 na categoria A, 780 na categoria D, 743 na categoria AC, 1.312 na categoria AD e 363 na categoria E.

A distribuição era a seguinte:

Categoria Registros em março de 2026 B 17.599 AB 8.193 AD 1.312 C 987 AE 899 A 862 D 780 AC 743 E 363 Total 31.738

Fonte: DetranRS, dados até março de 2026.

É importante observar que o cadastro por categoria não deve ser interpretado como número de pessoas diferentes sem considerar a metodologia do registro. O DetranRS apresenta os condutores distribuídos conforme as categorias de habilitação.

Categoria B concentra mais da metade dos registros

Os 17.599 registros da categoria B correspondem a aproximadamente 55,4% do conjunto de registros de habilitação de Alegrete em março de 2026.

A categoria AB, que reúne habilitação para carros e motos, aparece em segundo lugar, com 8.193 registros.

Os números ajudam a mostrar que, além da predominância dos carros na frota, a habilitação para condução desse tipo de veículo também possui forte presença entre os registros do município.

Ao mesmo tempo, a quantidade de habilitações que incluem a categoria A mostra a importância das motos na mobilidade local.

Motos quase dobraram desde 2007

A expansão das motos também aparece na série histórica.

Em 2007, Alegrete tinha 4.327 motos, motonetas e ciclomotores. Em março de 2026, eram 8.715.

O crescimento foi de aproximadamente 101%, fazendo com que o número praticamente dobrasse em 19 anos.

Os utilitários, caminhonetes e camionetas também apresentaram crescimento expressivo. O grupo passou de 3.780 veículos em 2007 para 7.776 em março de 2026.

Entre os veículos de maior porte, os caminhões e caminhões-tratores passaram de 1.187 para 1.623 no mesmo período.

Os reboques tiveram crescimento ainda mais acentuado: eram 731 em 2007 e chegaram a 2.111 em março de 2026.

O trânsito ficou mais diversificado

Os números mostram que a transformação da mobilidade alegretense não ocorreu apenas pelo aumento do número de carros.

O município passou a contar com milhares de motos a mais, além de um crescimento importante de caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.

Isso significa que atualmente circulam e compartilham o espaço viário veículos com características muito diferentes entre si.

Carros e motos predominam numericamente, mas caminhões, ônibus, reboques e veículos utilitários também fazem parte da rotina do trânsito de uma cidade que possui uma extensa área territorial e importante circulação regional.

Mortes no trânsito

O tamanho da frota também pode ser analisado ao lado dos indicadores de segurança viária.

No Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito de 2024, elaborado pelo DetranRS, Alegrete registrou 9 acidentes fatais, com 9 mortes.

Segundo o levantamento, quatro dos acidentes fatais ocorreram em rodovias federais e cinco em vias municipais. Da mesma forma, foram registradas quatro mortes em rodovias federais e cinco em vias municipais.

O relatório considera especificamente acidentes de trânsito com vítimas fatais e não representa o total de acidentes ocorridos no município naquele ano.

Durante a Semana Nacional do Trânsito de 2026, o próprio Portal Alegrete Tudo destacou que os dados apresentados apontavam uma tendência de redução das mortes em comparação com 2024, quando foram registrados os nove óbitos.

Carros e motos estão no centro da mobilidade

A combinação entre os dados da frota e das habilitações mostra dois elementos importantes da mobilidade alegretense.

Os carros são, de longe, o maior grupo entre os veículos registrados. As motos, por sua vez, aparecem como o segundo maior grupo e praticamente dobraram em quantidade desde 2007.

Entre os condutores, a categoria B é a que reúne o maior número de registros, enquanto a categoria AB também possui presença significativa.

Esse cenário ajuda a compreender por que carros e motos ocupam posição central nas discussões sobre circulação, segurança viária e planejamento do trânsito de Alegrete.

Quase 24 mil veículos a mais em 19 anos

Em 2007, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados.

Hoje, considerando o dado mais recente de 45.087 veículos, são 24.082 unidades a mais.

O crescimento foi de aproximadamente 114,6%.

A cidade passou, portanto, de uma frota pouco acima de 21 mil veículos para uma realidade em que o número já ultrapassa 45 mil.

O crescimento ocorreu de forma gradual e envolveu praticamente todos os principais segmentos da frota.

O retrato atual

Os dados disponíveis permitem identificar alguns dos principais números da mobilidade alegretense:

45.087 veículos registrados no dado mais recente;

24.112 carros no detalhamento de março de 2026;

8.715 motos, motonetas e ciclomotores;

7.776 utilitários, caminhonetes e camionetas;

2.111 reboques;

1.623 caminhões e caminhões-tratores;

343 ônibus e microônibus;

31.738 registros de condutores por categoria em março de 2026;

17.599 registros na categoria B;

8.193 registros na categoria AB;

9 mortes em acidentes fatais de trânsito em 2024.

O conjunto dos dados revela uma cidade com uma frota que mais que dobrou desde 2007 e que passou por mudanças importantes na composição dos veículos e no perfil da mobilidade.

Mais do que uma estatística, os números ajudam a dimensionar o desafio diário de organizar a circulação de milhares de veículos e de pessoas em uma cidade cuja frota já ultrapassa a marca de 45 mil unidades.

Fonte: Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS). Dados de frota até março de 2026; dados de condutores até janeiro de 2026; Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito referente a 2024.