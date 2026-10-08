Frota de veículos de Alegrete cresce mais de 100% desde 2007; veja como foi a evolução

8 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Carros são maioria, mas motos, caminhonetes e outros veículos também representam uma parcela importante da frota; município tem mais de 31 mil condutores registrados

Alegrete ultrapassou a marca de 45 mil veículos registrados. O dado mais recente informado para o município aponta uma frota de 45.087 veículos, número que representa mais que o dobro da frota existente em 2007.

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Naquele ano, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados. Considerando o número atual, são 24.082 veículos a mais em aproximadamente duas décadas, crescimento de 114,6%.

O avanço da frota ajuda a dimensionar a transformação da mobilidade no município. Além de ter aumentado significativamente o número de veículos, também mudou a composição da frota, com presença expressiva de carros, motos, caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.

Carros formam o maior grupo

No detalhamento da frota divulgado pelo DetranRS para março de 2026, os carros aparecem com ampla vantagem sobre as demais categorias.

Naquele levantamento, Alegrete tinha 24.112 carros, o equivalente a aproximadamente 53,9% da frota registrada naquele momento.

O segundo maior grupo era formado por motos, motonetas e ciclomotores, com 8.715 unidades, cerca de 19,5% da frota.

Na sequência apareciam os utilitários, caminhonetes e camionetas, com 7.776 veículos, aproximadamente 17,4%.

Somados, carros e motos representavam mais de 32,8 mil veículos, ou aproximadamente 73% da frota registrada no período.

O detalhamento de março mostra ainda 2.111 reboques, 1.623 caminhões e caminhões-tratores, 343 ônibus e microônibus, 39 tratores e 42 veículos classificados em outras categorias.

Como estava distribuída a frota em março

O detalhamento oficial do DetranRS referente a março de 2026 apresentava a seguinte composição:

Tipo de veículoQuantidade
Carros24.112
Motos, motonetas e ciclomotores8.715
Utilitários, caminhonetes e camionetas7.776
Reboques2.111
Caminhões e caminhões-tratores1.623
Ônibus e microônibus343
Tratores39
Outros42
Total44.761

Fonte: DetranRS. Dados de março de 2026.

O número de 45.087 veículos representa uma atualização em relação aos 44.761 registrados em março. São 326 veículos a mais, aumento de aproximadamente 0,7%.

Frota mais que dobrou desde 2007

A série histórica do DetranRS mostra que a expansão da frota alegretense ocorreu de maneira contínua.

Em 2007, eram 21.005 veículos. O número passou para 25.323 em 2010 e chegou a 33.804 em 2015.

Em 2020, Alegrete já tinha 39.609 veículos registrados. Em 2021 eram 40.900; em 2022, 41.920; em 2023, 42.921; e em 2024, 43.855.

O levantamento anual do DetranRS registra 44.281 veículos em 2025.

Com os atuais 45.087 veículos, a frota municipal mais que dobrou desde 2007.

AnoVeículos registrados
200721.005
201025.323
201533.804
202039.609
202140.900
202241.920
202342.921
202443.855
202544.281
Dado mais recente45.087

Fonte: DetranRS e dado mais recente informado para o município. A série histórica oficial do DetranRS confirma a evolução até 2025.

Mais de 31 mil condutores habilitados

Alegrete também possui um contingente expressivo de pessoas habilitadas para conduzir veículos.

O cadastro de condutores do DetranRS registrava, em março de 2026, 31.738 registros distribuídos entre as categorias de habilitação.

A categoria B, destinada à condução de carros, concentrava o maior número, com 17.599 registros.

Na sequência aparecia a categoria AB, que permite conduzir motos e carros, com 8.193 registros.

Também havia 987 registros na categoria C, 899 na categoria AE, 862 na categoria A, 780 na categoria D, 743 na categoria AC, 1.312 na categoria AD e 363 na categoria E.

A distribuição era a seguinte:

CategoriaRegistros em março de 2026
B17.599
AB8.193
AD1.312
C987
AE899
A862
D780
AC743
E363
Total31.738

Fonte: DetranRS, dados até março de 2026.

É importante observar que o cadastro por categoria não deve ser interpretado como número de pessoas diferentes sem considerar a metodologia do registro. O DetranRS apresenta os condutores distribuídos conforme as categorias de habilitação.

Categoria B concentra mais da metade dos registros

Os 17.599 registros da categoria B correspondem a aproximadamente 55,4% do conjunto de registros de habilitação de Alegrete em março de 2026.

A categoria AB, que reúne habilitação para carros e motos, aparece em segundo lugar, com 8.193 registros.

Os números ajudam a mostrar que, além da predominância dos carros na frota, a habilitação para condução desse tipo de veículo também possui forte presença entre os registros do município.

Ao mesmo tempo, a quantidade de habilitações que incluem a categoria A mostra a importância das motos na mobilidade local.

Motos quase dobraram desde 2007

A expansão das motos também aparece na série histórica.

Em 2007, Alegrete tinha 4.327 motos, motonetas e ciclomotores. Em março de 2026, eram 8.715.

O crescimento foi de aproximadamente 101%, fazendo com que o número praticamente dobrasse em 19 anos.

Os utilitários, caminhonetes e camionetas também apresentaram crescimento expressivo. O grupo passou de 3.780 veículos em 2007 para 7.776 em março de 2026.

Entre os veículos de maior porte, os caminhões e caminhões-tratores passaram de 1.187 para 1.623 no mesmo período.

Os reboques tiveram crescimento ainda mais acentuado: eram 731 em 2007 e chegaram a 2.111 em março de 2026.

O trânsito ficou mais diversificado

Os números mostram que a transformação da mobilidade alegretense não ocorreu apenas pelo aumento do número de carros.

O município passou a contar com milhares de motos a mais, além de um crescimento importante de caminhonetes, camionetas, utilitários, caminhões e reboques.

Isso significa que atualmente circulam e compartilham o espaço viário veículos com características muito diferentes entre si.

Carros e motos predominam numericamente, mas caminhões, ônibus, reboques e veículos utilitários também fazem parte da rotina do trânsito de uma cidade que possui uma extensa área territorial e importante circulação regional.

Mortes no trânsito

O tamanho da frota também pode ser analisado ao lado dos indicadores de segurança viária.

No Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito de 2024, elaborado pelo DetranRS, Alegrete registrou 9 acidentes fatais, com 9 mortes.

Segundo o levantamento, quatro dos acidentes fatais ocorreram em rodovias federais e cinco em vias municipais. Da mesma forma, foram registradas quatro mortes em rodovias federais e cinco em vias municipais.

O relatório considera especificamente acidentes de trânsito com vítimas fatais e não representa o total de acidentes ocorridos no município naquele ano.

Durante a Semana Nacional do Trânsito de 2026, o próprio Portal Alegrete Tudo destacou que os dados apresentados apontavam uma tendência de redução das mortes em comparação com 2024, quando foram registrados os nove óbitos.

Carros e motos estão no centro da mobilidade

A combinação entre os dados da frota e das habilitações mostra dois elementos importantes da mobilidade alegretense.

Os carros são, de longe, o maior grupo entre os veículos registrados. As motos, por sua vez, aparecem como o segundo maior grupo e praticamente dobraram em quantidade desde 2007.

Entre os condutores, a categoria B é a que reúne o maior número de registros, enquanto a categoria AB também possui presença significativa.

Esse cenário ajuda a compreender por que carros e motos ocupam posição central nas discussões sobre circulação, segurança viária e planejamento do trânsito de Alegrete.

Quase 24 mil veículos a mais em 19 anos

Em 2007, Alegrete tinha 21.005 veículos registrados.

Hoje, considerando o dado mais recente de 45.087 veículos, são 24.082 unidades a mais.

O crescimento foi de aproximadamente 114,6%.

A cidade passou, portanto, de uma frota pouco acima de 21 mil veículos para uma realidade em que o número já ultrapassa 45 mil.

O crescimento ocorreu de forma gradual e envolveu praticamente todos os principais segmentos da frota.

O retrato atual

Os dados disponíveis permitem identificar alguns dos principais números da mobilidade alegretense:

45.087 veículos registrados no dado mais recente;

24.112 carros no detalhamento de março de 2026;

8.715 motos, motonetas e ciclomotores;

7.776 utilitários, caminhonetes e camionetas;

2.111 reboques;

1.623 caminhões e caminhões-tratores;

343 ônibus e microônibus;

31.738 registros de condutores por categoria em março de 2026;

17.599 registros na categoria B;

8.193 registros na categoria AB;

9 mortes em acidentes fatais de trânsito em 2024.

O conjunto dos dados revela uma cidade com uma frota que mais que dobrou desde 2007 e que passou por mudanças importantes na composição dos veículos e no perfil da mobilidade.

Mais do que uma estatística, os números ajudam a dimensionar o desafio diário de organizar a circulação de milhares de veículos e de pessoas em uma cidade cuja frota já ultrapassa a marca de 45 mil unidades.

Fonte: Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (DetranRS). Dados de frota até março de 2026; dados de condutores até janeiro de 2026; Diagnóstico da Acidentalidade Fatal no Trânsito referente a 2024.

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