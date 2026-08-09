Fuga, alta velocidade e sinais de embriaguez: jovem é preso pela Guarda Municipal

De acordo com o relato da Guarda Municipal, a equipe visualizou o veículo, transitando pela rua Bento Manoel, onde o condutor teria avançado o semáforo fechado no cruzamento com a rua Daltro Filho. Os guardas emitiram sinais sonoros e luminosos para determinar a parada do veículo, mas, o motorista não obedeceu e iniciou uma fuga.

Durante o acompanhamento, o condutor teria avançado outras sinalizações verticais de parada obrigatória e transitado em alta velocidade, inclusive em trechos onde havia pessoas, situação que colocou em risco outros usuários da via.

A perseguição terminou na rua Uruguai, no bairro Vera Cruz. Segundo a Guarda Municipal, durante a abordagem foram identificados sinais compatíveis com alteração da capacidade psicomotora. Os agentes relataram ter observado fala embargada, odor etílico, vestes em desalinho, dispersão e dificuldade de equilíbrio. Ainda conforme o registro, o jovem apresentava sangue na região do rosto e havia sangue no interior do veículo. Ele negou-se a realizar o teste do etilômetro.

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O caso foi registrado como condução de veículo automotor gerando perigo de dano, em razão da fuga, dos avanços de sinalização de parada obrigatória e da condução em alta velocidade. O Fiat Uno estava com o licenciamento vencido e foi removido ao depósito do Detran.

Após a abordagem, o jovem foi encaminhado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permaneceu preso pelo crime relacionado à embriaguez ao volante e não pagou fiança, sendo encaminhado ao Presídio Estadual.