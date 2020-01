Funcionário público desaparece nas águas do Rio Ibirapuitã

Na madrugada desta quarta-feira(15), por volta das 2h, Vanderlei Morais comunicou na Delegacia de Polícia, que o amigo Dirceu dos Santos Lopes, 44 anos, funcionário da Prefeitura Municipal de Alegrete, havia desaparecido nas águas do Rio Ibirapuitã. O fato teria ocorrido às 21h, momento em que eles estavam colocando uma rede de pesca.

Ainda conforme o registro, Dirceu estava na Rio e teria se afogado, sem que os dois homens que estavam com ele pudessem ter êxito em tirá-lo da água. A pesca era na localidade de Rincão do São Miguel, cerca de 70km da cidade.

Em contato com a secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, ela disse que Dirceu é motorista do Conselho Tutelar e, no dia de ontem estava de folga conforme escala.

Já o Corpo de Bombeiros, informou que um homem havia comunicado o afogamento durante esta madrugada no quartel. Ele foi orientado a realizar o Boletim de Ocorrência e, ainda nesta manhã(15), uma equipe deve iniciar às buscas. Neste primeiro momento é realizada com barco e garateia.

