Fundação Gaúcha do Trabalho oferece vagas a pessoas PCD em todas as agências do SINE no RS

Ao todo, foram oferecidas 7.628 oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência, sendo 539 exclusivas e 7.089 aceitam pessoas com deficiência.

A iniciativa integra a 31ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que neste ano tem como tema: “Lei Brasileira de Inclusão: Acessibilidade é abrir portas, incluir é manter portas abertas”. O objetivo do evento é reforçar o compromisso da sociedade com a acessibilidade, a inclusão e a valorização da diversidade no mundo do trabalho.

A Ação PCD é organizada pelas Agências Fgtas/Sine, em parceria com prefeituras, associações de PCDs, INSS, CRAS e empresas, e tem por objetivo ampliar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio da oferta de vagas, participação em palestras, atividades de orientação profissional e orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital.