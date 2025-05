Fundação Maronna realiza Assembleia Geral e elege nova diretoria

A Fundação Maronna realizou, na última terça-feira, 20 de maio, sua Assembleia Geral Ordinária de forma híbrida, com atividades presenciais no Sindicato Rural de Alegrete e participação remota. O encontro reuniu conselheiros, convidados e colaboradores para discutir assuntos gerais da instituição e apresentar os resultados do último ano.

Na pauta, estavam a apresentação do Relatório de Atividades de 2024, a prestação de contas, a eleição da nova diretoria para o triênio 2025-2028, além de outros assuntos gerais de interesse da Fundação. A reunião marcou a despedida da diretoria anterior, composta pelo presidente Ivens Cristian Silva Vargas, pela vice-presidente Carmen Lúcia Trindade e Silva, pelo diretor tesoureiro Augusto César Alves Monteiro e pelo diretor secretário Ricardo Linhares dos Santos.

Em sua fala de encerramento, o presidente Ivens Cristian destacou os avanços obtidos ao longo de sua gestão, mesmo diante dos desafios enfrentados pelo setor agropecuário no cenário nacional. Ressaltou o empenho da equipe, a consolidação de parcerias, o fortalecimento de projetos estratégicos e os esforços para modernizar a Fundação Maronna, sempre com foco em decisões mais assertivas e maior visibilidade institucional. Ivens Cristian foi homenageado com o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do período em que esteve à frente da instituição.

A apresentação do Relatório de Atividades ficou a cargo da colaboradora Adriana Vargas, que destacou os principais marcos e resultados do ano, reforçando o papel da Fundação na produção de conhecimento, inovação e apoio ao agronegócio regional, com parcerias e projetos relevantes.

A nova diretoria da Fundação Maronna será liderada por Carmen Lúcia Trindade e Silva, que, em sua fala, agradeceu pela confiança em seu trabalho e destacou a importância de dar continuidade às ações já consolidadas e bem-sucedidas, com foco em eficiência, sustentabilidade e fortalecimento das parcerias no agro. Carmen também celebrou o fato de ser a primeira mulher a assumir a presidência da Fundação Maronna, ressaltando o papel crescente da liderança feminina no agronegócio.

Diretoria:

Presidente: Carmen Lúcia Trindade e Silva

Vice-presidente: Thais Maria Bento Pires

Tesoureiro: Augusto César Alves Monteiro

Secretário: Gustavo Flores da Cunha Thompson Flores

Suplentes:

Thais Trindade Dorneles

Eduardo Cavalcanti Einchenberg

Tassiano Malgarin Pozzer

Cláudia Fleck Gomes Carneiro

Conselho Fiscal:

Luiz Plastina Gomes

Henrique Rodrigues Farret

Elisabethe Paim Almeida

Suplentes do Conselho Fiscal:

Marco Antônio Tirelli

Claudia Masson Campos

Ivo Mello

Após a assembleia, os presentes participaram de um momento de confraternização e homenagens na sede da Fundação Maronna, fortalecendo os laços entre diretoria e colaboradores.

Com atuação voltada ao desenvolvimento rural sustentável, a Fundação Maronna reafirma sua visão de ser referência no Pampa Gaúcho na geração e disseminação de tecnologia, conhecimento e inovação. Por meio de suas propriedades produtivas, consultoria técnica, cursos, capacitação e projetos de pesquisa, a instituição segue conectando a técnica com o dia a dia no campo.