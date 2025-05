Fundo Municipal de Trânsito recolhe mais de R$ 19 mil no trimestre do estacionamento rotativo

Numa comparação com o ano passado, houve uma redução nos valores arrecadados nos primeiros meses desse ano. Em março, o município recebeu R$ 9.971,64 sendo faturado pela empresa um total de R$ 58.235,35. A arrecadação entre janeiro e março foi de R$ 193.805,85 para a BR Parking que opera em Alegrete.

Os valores em venda de tickets em março totalizou R$ 51.543,00 e em multas o valor foi de R$ 7.691,50. No dia 10, houve a maior venda de bilhetes com R$ 3.069,75. No dia 14, em infrações foi arrecadado R$ 580,40 e no dia 20, o dia de maior faturamento do rotativo, alcançando R$ 3.551,90.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia, o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

Conforme o secretário de segurança, cidadania e mobilidade urbana, Uilian Rodolfo Lopes de Almeida, os valores servem para implantação na segurança do município nos setores de sinalização viária. Como aquisição das lombadas, rotatórias móveis, ( padrão montável), equipamentos para o setor de sinalização viária e material de sinalização.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O edital para licitação da empresa que vai dar continuidade no serviço do estacionamento rotativo ainda não foi publicado. Mas conforme o secretário, em julho será conhecida a empresa vencedora do certame licitatório. Atualmente, a empresa BR Parking está com um contrato emergencial que expira no final desse semestre.