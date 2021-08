Fundos municipais têm mais de 200 mil reais em arrecadação

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Finanças e Orçamento, informa que a arrecadação prevista para os fundos municipais da criança e do adolescente e do idoso de 2021, superou a do ano passado.

Em números reais, foram 137 doadores locais, totalizando R$ 131.608,01 e vinte e cinco doadores de outros municípios, somando um total de R$ 87.036,87, resultando assim em 162 doadores e um valor de R$ 218.644,88.

Quanto aos valores, o potencial de arrecadação na declaração, de modo que só podem ser destinados 3%, ou seja, 50% do potencial total de 6%, era de R$1.296.087,70. “Dessa forma, o município atingiu 16,87% deste potencial. Em relação a 2020, este é um dado importante, já que ano passado foram 125 doadores para uma arrecadação de R$173.002,04. Em valores, aumentamos a arrecadação em R$45.642,84, o que significa aumento de 26,83%”, explicou o secretário de Finanças e Orçamento, José Luis Caurio.

Com relação ao Fundo do Idoso, em 2020, foram 74 doadores, sendo 50 de Alegrete e 24 de outros municípios, totalizando um valor de R$62.765,15. Em 2021, foram 129 doadores, destes 75 de Alegrete e 54 de outros municípios, somando uma arrecadação de R$131.855,29. “O crescimento da arrecadação para o Fundo do Idoso foi significativo em comparação com o ano passado, chegando a 74,32%. Quanto ao número de doadores e ao valor arrecadado este crescimento foi de 110,77%. O valor arrecadado foi 10,17% do potencial de destinações na Declaração. Isto significa que passamos dos 25% do potencial este ano”, declarou o secretário.

A Prefeitura destaca o trabalho de todos envolvidos, como contabilistas, funcionários, secretários de Finanças e Orçamento e Desenvolvimento Social, Conselhos, bem como de todos que se empenham em fazer com que estes recursos sejam aplicados em nosso município.