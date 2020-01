Furtar, roubar e assaltar virou rotina nas ruas

Na noite de sábado, dois irmãos estavam em frente à residência da avó materna, no bairro Vila Inez, quando um deles foi assaltado.

De acordo com a ocorrência, um indivíduo chegou por trás e tapou a boca da vítima de 13 anos. Ele pegou o celular do menor e, antes de sair agrediu uma outra adolescente que tentou impedir o roubo. O acusado deu um soco na boca da menina que ficou com lesões.

Na sequência fugiu a pé deixando para trás uma bicicleta velha que foi apresentada na Delegacia de Polícia. O outro irmão de 15 anos nada sofreu.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O pai do adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia para registro.

Comprar produtos sem procedência é crime. A pessoa poderá responder por receptação.