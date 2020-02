Furto com “sutileza” deixa homem sem celular

Furtos de celulares estão cada vez mais corriqueiros. Um dos casos no início deste final de semana ocorreu em frente à uma casa noturna no centro. O fato pouco comum é que a vítima, um homem de 50 anos, disse aos policiais que foi abordado e parou para conversar com uma mulher, porém, alguns minutos depois percebeu a falta do aparelho celular, Samsung. A forma “misteriosa” de como o celular despareceu é no mínimo intrigante, descreve a vítima.

Num primeiro momento, o celular chamava, mas depois de alguns minutos as chamadas foram encaminhadas para caixa postal.