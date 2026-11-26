Uma ocorrência de furto e abigeato mobilizou a Brigada Militar na tarde desta quinta-feira (26), em uma propriedade rural localizada na região do Rincão do 28, interior de Alegrete.

Conforme as primeiras informações, a Brigada Militar foi acionada após serem identificados sinais de arrombamento no estabelecimento rural. No local, também foi constatado o abigeato de uma vaca, que teria sido carneada pelos criminosos.

Além do crime contra o patrimônio, diversos objetos teriam sido furtados da propriedade.

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Os policiais militares estão atendendo a ocorrência e realizando os levantamentos necessários. Até o momento, não há informações detalhadas sobre quais objetos foram levados ou sobre a autoria dos crimes. A ocorrência segue em atendimento.