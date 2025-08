Fuscas da Gurizada Aircooled são premiados no Encontro das Máquinas em Rosário do Sul

O último fim de semana foi marcado pelo 5º Encontro de Máquinas no município de Rosário do Sul. O evento teve como palco a Praça Borges de Medeiros, na área central da cidade.

Entre os dias 1º e 3 de agosto, o encontro de veículos clássicos, antigos e neo-colecionáveis movimentou Rosário do Sul. A cidade de Alegrete foi representada pela turma do grupo Gurizada do Aircooled, em parceria com os vianenses do grupo Kontaminados.

A delegação contou com oito veículos, sendo que três deles se destacaram no evento: um Fusca 1985, do alegretense Guilherme Habi Grierson; um Fusca 1973, de propriedade de Alex Bacin; e o Fusca 1969, do vianense Bruno Moura.

Os três modelos chamaram a atenção por seus diferentes estilos: o Fusca de Bruno Moura na versão Ratlook, o de Guilherme no estilo Eurolook e o de Alex Bacin com placa preta, evidenciando a elegância e originalidade de um veículo de época.

A 5ª edição do encontro distribuiu diversas premiações entre os veículos expositores, vindos de várias cidades do Rio Grande do Sul, além da Argentina e do Uruguai, totalizando mais de 250 carros em exposição.

O evento também contou com uma ampla estrutura, incluindo food trucks, shows durante os três dias, brinquedos infláveis e mini fusquinhas para a criançada se divertir. A Praça Borges de Medeiros tremeu com a presença de máquinas incríveis e a animação dos shows de Charles Bless, Ketlen Esquirio e a grande apresentação do DJ Mand.

Com grande público e muitas atrações, o evento impulsionou a economia local, especialmente nos setores de gastronomia, hotelaria e comércio.