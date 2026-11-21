Alegrete terá um fim de semana marcado por diversas atividades de lazer, entretenimento, esporte e valorização da produção local. A programação começa com a comercialização de produtos da agricultura familiar, passa pelos eventos musicais promovidos por bares e casas noturnas e também reserva espaço para o futebol e a corrida de rua.

Sábado começa com a valorização da agricultura familiar

Neste sábado, os produtores da agricultura familiar estarão novamente comercializando seus produtos naturais e coloniais. A iniciativa oferece à comunidade a oportunidade de adquirir alimentos produzidos por agricultores alegretenses, fortalecendo a economia local e valorizando o trabalho de quem produz no município. A atividade acontece na praça Getúlio Vargas.

No sábado à tarde, o futebol também será destaque em Alegrete. No Complexo Jockey, acontecem os confrontos das quartas de final do campeonato dos 50tinhas da Liga Alegretense de Futebol (LAF), dando sequência à competição em sua fase decisiva.

Leia mais: Cultura, identidade e conhecimento marcam programação dos 71 anos do bairro Santos Dumont

As partidas estão programadas para começar a partir das 17h, com os seguintes confrontos:

Cruzeiro x Nacional;

Tinga x Sindicato;

São José x Ser Ceva.

A equipe do Espera Vila Nova já está garantida diretamente na semifinal.

A expectativa é de uma boa presença de público no Complexo Jockey. As partidas dos 50tinhas tradicionalmente atraem um grande número de desportistas, torcedores e apreciadores do futebol, que acompanham os jogos e prestigiam os atletas veteranos.

Já no período da noite, a movimentação fica por conta dos bares, casas noturnas e espaços de entretenimento, que realizam eventos particulares e contam com atrações musicais ao vivo.

Entre os eventos divulgados está a comemoração dos 26 anos do Tok Sensual, anunciada para o dia 20 de novembro, na Quadra dos Ritmistas. A programação destaca uma noite de celebração, música e confraternização.

As atividades reforçam a movimentação do setor de entretenimento e oferecem diferentes alternativas para quem deseja aproveitar a noite em Alegrete.

No domingo, dia 22 de novembro, será a vez do esporte ganhar destaque com a realização da quarta e última etapa do Circuito MW Performance.

A programação acontece na Praça Rui Ramos, conhecida popularmente como Praça dos Patinhos, e terá largada a partir das 7h.

Os participantes poderão disputar provas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km. A etapa encerra o circuito promovido pela MW Performance, reunindo corredores e incentivando a prática de atividades físicas, a saúde e a qualidade de vida.