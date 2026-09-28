Futsal de Alegrete: por que o acesso não acontece, existe espaço para duas equipes, falta investimento?

Alegrete é historicamente reconhecida pela tradição no futsal e pela capacidade de revelar atletas que posteriormente atuam em equipes de diferentes regiões do Estado. Apesar disso, nos últimos anos, o município enfrenta uma situação que chama a atenção no cenário estadual: as equipes participam das competições, mas encontram dificuldades para transformar campanhas em acessos às divisões superiores.

Atualmente, o município possui dois representantes no Campeonato Estadual. O Real Alegrete disputa a Série Prata, enquanto a AABF/Blackout está na Série Bronze. As duas equipes possuem trajetórias diferentes, mas enfrentam uma dificuldade semelhante: avançar dentro de suas respectivas divisões e conquistar o acesso.

O Real Alegrete está há alguns anos na Série Prata. Durante esse período, o clube passou por mudanças de comissão técnica, alterações na diretoria e diferentes formações de elenco. Apesar das mudanças realizadas ao longo das temporadas, o cenário permanece semelhante: a equipe consegue competir, avançar em algumas edições, mas ainda não alcançou a Série Ouro.

Em 2026, o Real chegou às quartas de final da Série Prata e acabou eliminado pelo Guarani, equipe que terminou a primeira fase entre as melhores campanhas e que é apontada entre as principais forças da competição nesta reta decisiva.

A eliminação, portanto, aconteceu diante de um adversário de alto nível. Ainda assim, o resultado volta a colocar em discussão uma questão que acompanha o clube há algumas temporadas: até quando o Real Alegrete permanecerá na Série Prata?

A pergunta não está relacionada apenas ao resultado de uma temporada. O principal questionamento é sobre o que precisa ser modificado ou aprimorado para que um projeto que já possui experiência na competição consiga dar o próximo passo e alcançar a elite do futsal gaúcho.

AABF está no terceiro ano de Série Bronze

Na Série Bronze, a situação da AABF/Blackout também chama atenção. A equipe disputa pelo terceiro ano consecutivo a competição estadual, mas novamente encerrou sua participação sem conseguir o acesso.

No primeiro ano, em 2024, a Blackout acabou eliminada por uma equipe que posteriormente conquistou o acesso. Em 2025, a campanha terminou ainda na primeira fase. Já em 2026, a equipe teve novamente a oportunidade de avançar, mas acabou derrotada em casa pela Associação Herval.

O resultado encerrou a participação alegretense na competição e deixou a sensação de uma oportunidade que poderia ter sido aproveitada dentro de casa.

O histórico das três temporadas mostra diferentes momentos. No primeiro ano, a equipe caiu para um adversário que conseguiu subir de divisão. No segundo, não avançou da primeira fase. Agora, em 2026, chegou ao mata-mata, mas acabou eliminada em seus domínios.

Assim como ocorre com o Real, fica o questionamento sobre o que falta para que a equipe consiga transformar experiência acumulada em acesso.

Quantas equipes Alegrete consegue manter?

Outro ponto que merece ser discutido é a capacidade do município de manter mais de uma equipe disputando competições estaduais simultaneamente. Em 2024, Alegrete chegou a contar com três representantes: Real Alegrete na Série Prata e AABF e Center Fhotos na Série Bronze. Atualmente, são duas equipes, uma em cada divisão.

A pergunta que surge é se o município possui atletas em quantidade e qualidade suficientes para sustentar projetos competitivos em diferentes divisões. Afinal, quando duas ou mais equipes disputam competições estaduais, existe naturalmente uma disputa pelo mesmo mercado de jogadores.

Um exemplo que pode ser observado é o de Santiago. O município chegou a ter a ACCAD disputando a Série Prata e a SER Santiago na Série Ouro. Diante desse cenário, foi proposta uma união entre os projetos, com a incorporação da ACCAD à estrutura da SER Santiago, concentrando forças em uma única equipe na elite estadual.

A junção acabou fortalecendo o projeto. Atualmente, a equipe resultante dessa união vem realizando uma das melhores campanhas na Série Ouro, mostrando que a concentração de atletas, recursos, estrutura e planejamento em um único projeto também pode ser uma alternativa para municípios que possuem mais de uma equipe disputando competições estaduais.

O caso de Santiago não significa que Alegrete necessariamente deveria seguir o mesmo caminho. Porém, apresenta uma possibilidade de reflexão sobre o modelo adotado pelos municípios.

Seria mais interessante para Alegrete manter dois projetos em divisões diferentes, ampliando o número de atletas envolvidos e as oportunidades de competição? Ou concentrar jogadores, estrutura e recursos em um único projeto com o objetivo de alcançar e permanecer na Série Ouro?

A discussão fica ainda mais evidente quando se observa que diversos atletas de Alegrete acabam defendendo equipes de municípios vizinhos, inclusive na elite estadual.

Atletas alegretenses na Série Ouro

Alegrete possui jogadores que atuam em equipes de outras cidades. Isso demonstra que o município continua produzindo atletas capazes de competir em alto nível, mas também levanta uma questão: por que parte desses jogadores precisa deixar a cidade para disputar a principal divisão do Estado?

O problema, portanto, pode não estar necessariamente na ausência de atletas. A questão pode envolver a capacidade dos projetos locais de reunir esses jogadores, oferecer estrutura, planejamento e condições para que permaneçam defendendo equipes de Alegrete.

A montagem de um elenco para disputar uma competição estadual também envolve custos. Viagens, alimentação, hospedagem, arbitragem, inscrição, comissão técnica, preparação física, estrutura de treinamento e remuneração ou ajuda de custo aos atletas são alguns dos fatores que precisam ser considerados.

Enquanto Alegrete busca o acesso, cidades da região crescem

O cenário regional também chama atenção. Enquanto Alegrete permanece com equipes na Série Prata e Série Bronze, municípios da região conseguiram chegar à elite e consolidar seus projetos.

Uruguaiana conta com a Uruguaianense, São Francisco de Assis possui a AFA e Manoel Viana é representada pela AVF na Série Ouro.

São projetos de municípios com populações menores que Alegrete, mas que conseguiram alcançar a principal divisão do futsal gaúcho e permanecer nela por diferentes temporadas.

O crescimento dessas equipes demonstra que o tamanho do município, isoladamente, não determina a capacidade de um projeto esportivo chegar à elite. Organização, planejamento, formação de atletas, capacidade de investimento, gestão e continuidade também fazem parte da construção de uma equipe competitiva.

A situação de Manoel Viana é um exemplo próximo. O município, de menor população que Alegrete, possui uma equipe consolidada na Série Ouro, enquanto atletas da própria região também acabam encontrando espaço em diferentes equipes do Estado.

Apoio público existe, mas resultado esportivo ainda é desafio

Outro aspecto presente na trajetória recente do futsal alegretense é o apoio do poder público. Praticamente em todos os anos, as equipes receberam algum tipo de apoio do Executivo Municipal, seja por meio de logística, estrutura ou auxílio relacionado aos custos das competições.

Isso demonstra que o futsal possui espaço dentro das políticas esportivas do município. A discussão, portanto, não passa simplesmente pela existência ou ausência de apoio público.

O ponto central é entender como os recursos e as condições existentes podem ser transformados em projetos esportivos mais duradouros e capazes de produzir resultados.

Durante muitos anos, Alegrete foi reconhecida como uma das forças do futsal gaúcho. A cidade possui história, clubes, atletas e uma comunidade que acompanha a modalidade.

O cenário atual, entretanto, mostra um entrave: os projetos conseguem participar das competições estaduais, mas encontram dificuldades para avançar de divisão.

O Real Alegrete está há anos tentando deixar a Série Prata. A AABF está em sua terceira temporada na Bronze buscando o acesso. Enquanto isso, atletas alegretenses aparecem em equipes de outras cidades que disputam a elite.

Não se trata apenas de saber qual clube será campeão ou quem terá a melhor campanha em determinada temporada. O debate é mais amplo e envolve o futuro do futsal alegretense.

A cidade deve manter diferentes equipes disputando divisões estaduais? É possível reunir os principais atletas em um único projeto? A formação de jogadores nas categorias de base precisa ser ampliada? Os clubes precisam buscar novos modelos de gestão e financiamento? Ou o caminho está justamente na continuidade dos projetos atuais, com ajustes pontuais?

O exemplo de Santiago mostra que uma união entre clubes pode ser uma alternativa. Os casos de Manoel Viana, São Francisco de Assis e Uruguaiana demonstram que municípios menores também conseguem construir projetos na elite.

Alegrete, por sua vez, continua tendo tradição e jogadores capazes de atuar em alto nível. O desafio está em transformar esses elementos em um projeto que consiga sair da Série Prata, no caso do Real, e da Série Bronze, no caso da AABF, e principalmente permanecer entre os principais clubes do futsal gaúcho.