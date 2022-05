Gabinete da vereadora Dileusa e OPAA auxiliam animais atingidos pela enchente

Share on Email

Uma ação do gabinete da Vereadora Dileusa Alves (PDT), junto com a ONG OPPA está ajudando a Defesa Civil do Município em relação à causal animal agora na enchente.

Muitas pessoas estão reclamando de que os animais estão em situação de risco, próximo às casas, devido a água que invadiu tudo.

A vereadora Dileusa Alves informa que estão, inclusive, limpando uma área que é da OPAA, junto ao canil, para ter mais espaço para acomodar animais agora neste período de enchentes.

Acolhimento a animais da enchente

Disse ainda que apenados estariam fazendo casinhas de madeira que seriam levadas para o espaço junto ao canil para acomodar estes animais.

Dileusa lembra que é hora de emergência e tem muitos gastos, mas não se pode deixar os animais soltos. -Vamos precisar de ajuda, temos o espaço, mas precisamos gastar com madeira para fazer as casinhas e tem mais guias, correntes e alimentos para esses que estão sendo recolhidos da enchente.

Quem puder doar casinhas será uma grande ação neste momento ate que possamos contar com as que serão feitas no presídio, diz a Vereadora.

Para levar animais e as casinhas até área do canil eles contam com ajuda da Guarda Municipal ou voluntários.