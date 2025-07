GABM apresenta nova diretoria e anuncia sorteio para arrecadar recursos

O Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM) realizou, na tarde de 9 de julho, uma reunião no salão da Urcamp para apresentação oficial da nova diretoria. O encontro contou com a presença de policiais militares de Alegrete e Manoel Viana, incluindo o comandante local da Instituição, capitão Gilmar Resta Lançanova.

Estavam presente, Vanessa Moraes (presidente), Nei Machado (vice-presidente), Flaviane Antolini (tesoureira) e Uilian Rodolfo (Conselheiro Fiscal). Durante a reunião, a presidente destacou o papel do grupo no apoio às atividades da Brigada Militar em Alegrete e Manoel Viana.

Na ocasião, foi lançada a campanha de arrecadação em benefício do GABM por meio do sorteio de uma bicicleta aro 29. A iniciativa conta com apoio da Rádio Nativa FM, do Portal Alegrete Tudo e da loja Deltasul. Conforme informado, os bilhetes serão disponibilizados no próximos dias, para voluntários e pontos parceiros, e toda a renda será revertida ao grupo para ações voltadas ao suporte de policiais militares, incluindo aquisição de equipamentos e melhorias estruturais.

O GABM é uma entidade sem fins lucrativos criada para atuar no apoio logístico, administrativo e assistencial aos brigadianos. Em Alegrete, o grupo já participou de campanhas de mobilização para aquisição de viaturas, equipamentos e melhoria das condições de trabalho dos policiais.

A diretoria informou que a data do sorteio será em 13 de setembro, pela Loteria Federal. Os organizadores esperam ampla participação da comunidade para alcançar as metas propostas pelo grupo.