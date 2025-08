Gabriel Souza visita obras do Instituto Estadual Oswaldo Aranha, em Alegrete

O governador do Estado em exercício, Gabriel Souza, visitou na manhã do último sábado (02) as obras de revitalização do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, em Alegrete. Fundada em 1929, a escola é uma das mais tradicionais do município e atende atualmente cerca de 650 estudantes, da Educação Infantil ao Ensino Médio em Tempo Integral e o EJA, com o apoio de cerca de 100 professores e funcionários.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Esta é a primeira intervenção estrutural de grande porte realizada na instituição desde sua criação. O coordenador da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Anderson Jardim, e a diretora do Instituto, Ana Leonor Rocha dos Santos, acompanharam a visita.

O prefeito Jesse Trindade e o diretor da secretaria de agricultura do RS, alegretense Márcio Amaral, acompanhado do diretor da secretaria municipal de meio ambiente e presidente do MDB/Alegrete João Leivas estiveram recepcionando a visita do governador ao educandário.

Com investimento de R$ 3 milhões e fiscalização da SOP, por meio da 10ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Uruguaiana, as obras começaram no dia 24 de julho deste ano e têm previsão de término para o primeiro semestre de 2026.

Obra fundamental para a comunidade

Durante a visita, o governador em exercício ressaltou a importância da obra para a comunidade escolar e para o futuro da educação no município. “Desde 1933, a escola nunca havia passado por uma revitalização completa. Agora, vamos restaurar por inteiro: da parte estrutural à parte elétrica e hidráulica, passando pelo refeitório, cozinha, laboratórios, salas de aula e auditório. Queremos garantir que os 650 estudantes do Oswaldo Aranha tenham um ambiente qualificado e adequado para aprender”, afirmou Gabriel.

O prédio principal, o prédio anexo e o ginásio serão completamente recuperados, com melhorias que incluem a substituição do telhado, reforma de pisos e banheiros, troca de esquadrias, pintura, renovação das redes elétrica e hidrossanitária, além de intervenções em muros, telas e acessos escolares.

Contratação simplificada

A execução é da empresa Santa Fé Construções e Pavimentações, selecionada por meio do sistema de Contratação Simplificada – modelo que tem permitido à Secretaria de Obras Públicas (SOP) acelerar o atendimento das demandas de infraestrutura escolar em todo o estado. Com essa modalidade, o tempo médio entre a solicitação da obra e o início da execução caiu de mais de mil dias, em 2019, para cerca de 90 dias.

Fotos: Rodrigo Ziebell