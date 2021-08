Gabriela Fogliarini, a jornalista alegretense que aposta no marketing digital

A entrevista pelo aplicativo WattsApp, mal havia iniciado e logo a alegretense Gabriela Fogliarini, diz que não poderia compartilhar sua trajetória, sem antes falar da família.

Ambiente onde aprendeu um tanto do que é como pessoa e como profissional, garante a jornalista. Ela destaca que seus pais, Valdemar Cândido Fogliarini e Naidi Acosta Fogliarini, a irmã, Luciana Fogliarini, sempre foram sua fonte de inspiração e o seu esteio.

Gabriela com sua família

Filha de comerciante e de professora, Gabriela aprendeu com eles, desde pequena, a importância da responsabilidade, do comprometimento e, principalmente, do amor pelas próprias escolhas.

Com 6 anos, ela ingressou no movimento tradicionalista gaúcho, e relembra com orgulho da época que participou de invernadas de dança e de projetos sociais. Como prenda, Gabriela gostava muito de compartilhar um pouco da cultura. Foram 11 anos dedicados ao tradicionalismo e, nesse tempo todo, foi pegando gosto pela comunicação, pela oratória, por contar histórias, e, principalmente, por tentar fazer a diferença na vida de algumas pessoas. A alegretense afirma que cultura, informação e acolhimento transformam vidas.

Nascida no dia 24 de julho de 1987, no antigo e extinto Hospital São José, em Alegrete, ela cresceu e estudou em escola pública. Aos 17 anos saiu de Alegrete para ir em busca da vida profissional.

Em 2008, iniciou o curso de jornalismo na antiga Unifra, hoje, Universidade Franciscana, na cidade de Santa Maria. Com muito esforço, seus pais deram todo suporte necessário para que ela pudesse realizar este sonho.

“Eles me ajudavam a pagar as despesas. Fui bolsista em cursinho pré-vestibular, panfletei em restaurantes, trabalhei de secretária e colecionei alguns estágios remunerados. Uma fase linda que dividi com outras estudantes, que até hoje considero minha segunda família”, menciona.

O contato e a admiração pela televisão começou no segundo semestre da faculdade, quando iniciou um estágio em uma TV aberta.

Logo depois, surgiu a oportunidade para desempenhar a função de produtora da TV Santa Maria, canal comunitário da cidade. “Além de ter sido uma grande escola, foi ali que eu tive a oportunidade de ver de perto o poder transformador da mídia televisiva”, conta.

Depois de formada, também trabalhou como repórter na TV Pampa Santa Maria e como assessora de comunicação da Unimed Centro.

Gabriela na TV Pampa

A sua última empresa jornalística foi a RBS TV, onde atuou por quase 7 anos atuando como repórter e editora de texto. A alegretense exerceu as funções de repórter em cidades como Ijuí, Alegrete, Uruguaiana e Santa Maria. “Todos estas cidades me acolheram e proporcionaram as melhores experiências profissionais, nesta área. Aprendi muito, trabalhei com pessoas incríveis, transformei realidades e com tudo isso eu também me transformei”, agradece.

Gabriela num trabalho em Alegrete para RBS TV

Gabriela na bancada do Jornal do Almoço

Gabriela atuando como repórter

“Me transformei tanto ao ponto de querer mudar. Em janeiro de 2019, decidi sair da zona de conforto e criar desafios diferentes daqueles que eu estava acostumada a lidar”, comenta.

Gabriela juntamente com a amiga Thassiani Porto, também jornalista, resolveram dar espaço para novas experiências e para as novas formas de comunicar.

Juntas, elas fundaram a Two Creative, uma agência de marketing digital, voltada para o mercado online de pequenas e médias empresas. O objetivo, como empreendedoras e produtoras de conteúdo é conduzir marcas e profissionais para aperfeiçoarem seus canais digitais, traçando estratégias para potencializarem e conquistarem mais resultados, através das redes sociais.

Gabriela com a sócia Thassiani Porto

“Trabalhamos duro. Mas, com certeza, estamos na fase mais feliz de nossas vidas. A empresa já tem dois anos e 7 meses, e para atendermos toda a demanda, hoje, contamos com uma equipe de 7 mulheres, que também são profissionais da área e colocam amor em tudo que fazem”, explica a alegretense.

Gabriela conta que junto com a amiga, sonham alto, mas sempre com os pés no chão. Depois de um longo período home office, em março deste ano, elas inauguraram um escritório, em Santa Maria. “Foi fruto da nossa dedicação, do nosso empenho e da nossa confiança. Confiança uma nas outras e, principalmente, no nosso propósito”, assevera a jornalista.

– É com muito orgulho que eu conto aqui que temos clientes espalhados por todas as regiões do estado. Durante este período, já gerenciamos mais de 60 contas (clientes), que entenderam a importância do digital, seja para se manter no mercado ou para estar mais próximo de quem move o seu negócio – comemora.

Gabriela conta que sair das Consolidações das Leis Trabalhistas e mergulhar no empreendedorismo não foi uma decisão fácil.

“Muitas pessoas, inclusive próximas a mim, não concordaram na época. Como largar o emprego de carteira assinada pelo incerto? Eu sabia todos os prós e contras que viriam com esta decisão. Mesmo assim, cada dúvida como essa serviu de impulso para ir além”, destacou.

O novo ciclo da alegretense continua mantendo ela apaixonada pela comunicação, dia após dia. “Voltei a sentir o frio na barriga, a buscar mais conhecimentos, a me manter viva profissionalmente. Estar atenta às tendências do mercado, estudar e fazer cursos se tornou um hábito que me faz muito bem e me faz querer oferecer o melhor para os nossos clientes. Usar o digital para disseminar a voz da marca, também tem poder transformador” assegura.

Ela ainda ensina que ajudar no posicionamento gera relacionamento, atrai oportunidades e constrói uma audiência qualificada.

Gabriela diz o que faz a gente por inteiro é movimentar-se, por isso, mudanças são sempre muito bem-vindas na vida de qualquer pessoa.

Ser dona do próprio negócio, e trabalhar com digital concedeu a flexibilidade de realizar um outro grande sonho: voltar a morar na Fronteira Oeste.

No início deste ano, o marido, Rafael Dulor, recebeu uma proposta de trabalho em Uruguaiana e, claro, não pensaram duas vezes em retornar às origens, para perto de suas famílias. Hoje, se divide entre entre a Fronteira e as constantes idas a Santa Maria.

Presencial ou remotamente, ela diz que está fazendo morada em um grande sonho e investindo o seu tempo no que realmente acredita.

“Espero, de verdade, estar somente no começo deste ciclo. Projetos e metas não faltam para serem concretizados. Afinal, o digital não está só no nosso futuro. Ele é o nosso presente”, assevera.

Gabriela considera que o ambiente online é a oportunidade que você – empreendedor, profissional de diferentes áreas, empresas – tem de ir além das fronteiras físicas, oferecendo comodidade, conteúdo de qualidade, educação ao mercado e grandes oportunidades de venda.

Gabriela em sua empresa de marketing digital

Fotos: acervo pessoal