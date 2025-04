Gabrielense morre em acidente na BR-158, em Júlio de Castilhos

Share on Email

Aparício do Prado Neto, de 62 anos, funcionário da empresa Supertex, de Santa Maria, estava em um Fiat Doblò que saiu da pista e tombou no acostamento, ferindo outros quatro ocupantes do veículo.

Aparício chegou a ser socorrido e estava internado no Hospital Bernardina Salles de Barros (HBSB), em Júlio de Castilhos, mas faleceu no dia seguinte ao acidente. Ele era um dos cinco ocupantes do Doblò, todos colaboradores da Supertex, empresa de concretagem localizada às margens da BR-392, em Santa Maria.

Dos demais passageiros, dois ficaram gravemente feridos e outros dois — o motorista e outro passageiro — sofreram lesões leves, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Supertex publicou uma nota nas redes sociais lamentando a morte do colaborador.

Segundo a Rádio Gaúcha Santa Maria, Aparício era natural de São Gabriel. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Fonte e foto: Caderno 7