Gaguinho, da Oficina JK, morreu no domingo na Santa Casa de Alegrete

Na noite de ontem (26), Alegrete perdeu um dos mais conceituados chapeadores do Município. Um exemplo como pessoa e profissional. Aos 53 anos, José Salberto Dorneles de Freitas, conhecido como Gaguinho, faleceu depois de duas semanas internado na Santa Casa de Alegrete. Ele estava com problemas de saúde e não resistiu às complicações. Não foram repassados detalhes da enfermidade.

Tradicionalista e apaixonado por bailes, o alegretense era proprietário da oficina JK do Gaguinho, no bairro Santos Dumont. Ele sempre ganhou muito destaque no Município pelo excelente trabalho que desenvolveu na pintura automotiva. Quem chegava na oficina sabia que teria que aguardar na fila, mas a garantia de um trabalho de qualidade com resultado garantido.

Gaguinho também estava sempre de bem com a vida alegrava todos os ambientes onde frequentava e tinha como hábito chamar a todos como mano e mana.

Com um coração grandioso e solidário estava sempre envolvido em campanhas e auxiliando todos que estavam por perto ou que chegavam pedindo a colaboração. Nos Desfiles de 20 de Setembro, ele também estava sempre presente. Desfilava pelo GT os Tauras.

O empresário tinha muito orgulho da construção, casa, que realizou com seu trabalho e a ampliação da oficina. Era um pai para os funcionários. Gostava de pescar e também realizava almoços na própria oficina onde fez uma cozinha na lateral para confraternizar com os clientes e colaboradores. Todos que chegavam eram convidados a ficar para o almoço, fosse churrasco, peixes, carreteiro ou qualquer outra especialidade do tradicionalista.

A lacuna será grande. Pois ele foi um pai para muitos no bairro e principalmente para aqueles que estavam por perto” – disse um dos conhecidos.

Gaguinho era um dos chapeadores mais antigos na cidade. Ele deixa esposa e filhos.

A pampa do Gaguinho fez muita história em Alegrete pois por onde ele passava deixava sua simpatia e alegria.

Nas redes sociais, muitas mensagens de solidariedade e conforto à família.” Gaguinho se despediu cedo, deixando seu legado como pai, amigo, homem honesto e solidário” – comentou outro amigo.

As últimas homenagens a José Salberto Dorneles Freitas, estão acontecendo na Funerária Angelus, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento será às 11h, desta segunda-feira (27), no cemitério Municipal de Alegrete.