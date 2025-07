Galinha amanhece com penas congeladas em Alegrete

Em uma propriedade localizada no Caverá, interior do município, uma galinha foi encontrada com as penas congeladas na manhã desta terça-feira (2). O animal havia ficado do lado de fora do galinheiro durante a madrugada, quando os termômetros marcaram mínimas próximas de zero grau, com sensação térmica ainda menor devido ao vento. O proprietário relatou que, ao perceber a situação da ave, providenciou imediatamente o aquecimento para salvá-la dos efeitos do frio intenso.

Além das aves domésticas, outros animais sofrem com a queda brusca de temperatura. Sem meios de se aquecerem, eles podem desenvolver complicações respiratórias, hipotermia ou mesmo morrer em casos mais graves. No campo, animais de criação, como bovinos e ovinos, também ficam expostos, principalmente quando as geadas cobrem a vegetação, dificultando o acesso ao pasto.

Em situações de frio extremo, especialistas recomendam que os donos observem sinais de tremores constantes, dificuldade de locomoção e respiração ofegante, que podem indicar a necessidade de aquecimento imediato ou atendimento veterinário.

O inverno na Fronteira Oeste costuma registrar dias de geada intensa e sensação térmica negativa, exigindo atenção redobrada também com a saúde animal.