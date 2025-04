Ganhador do sorteio da Nota Fiscal Premiada do Baita Chão recebe carro zero km

O contemplado, Valter Lopes Richter, recebeu das mãos do prefeito Jesse Trindade a chave e os documentos do carro popular zero quilômetro, sorteado no dia 4 de abril, durante a abertura do Festival Estadual da Linguiça Campeira.

A cerimônia simbolizou a concretização de mais uma etapa do programa que busca incentivar a cidadania fiscal e fomentar o comércio local. O veículo entregue faz parte da campanha ligada ao programa estadual Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que premia cidadãos que inserem o CPF no ato das compras.

Durante a entrega, o prefeito destacou a importância da participação da população nesse tipo de iniciativa. “Cada vez que o consumidor solicita a inclusão do CPF na nota, ele colabora com o município, fortalece a arrecadação e ainda concorre a prêmios tanto no âmbito estadual quanto local”, afirmou Jesse Trindade.

O secretário municipal de Finanças e Orçamento também reforçou o incentivo para que mais pessoas façam seu cadastro no programa. “A premiação é um reconhecimento ao contribuinte que cumpre seu papel e contribui para o desenvolvimento do município. Valter é prova de que vale a pena participar”, disse.

A Nota Fiscal Premiada do Baita Chão é uma ação integrada ao programa Nota Fiscal Gaúcha, promovendo sorteios periódicos com o objetivo de estimular a cidadania fiscal e valorizar os consumidores conscientes. Quem ainda não possui cadastro pode se inscrever gratuitamente no site da NFG e, a cada compra, solicitar a inclusão do CPF para concorrer.