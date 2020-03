Garage Escapamentos – A Casa das Surdinas.

A cada dia é possível identificar jovens talentos que investem e acreditam no potencial da cidade natal. Há aqueles que, após um tempo fora, decidem retornar e ficar mais próximos da família.

Este é o caso do jovem casal Felipe e Érica Hernandez que chegam em Alegrete com a proposta de continuar a atuar no segmento de surdinas, já na família há mais de uma década.

Este segmento é um dos sistemas do veículo que mais passam despercebidos pelos condutores e, só é notado quando começa a “incomodar” com barulhos esquisitos ou arrastar pelo chão. Uma das principais funções das surdinas é transformar substâncias poluentes em gases menos nocivos à atmosfera, além de evitar desperdício de combustível, uma vez que escapamento furado aumenta consideravelmente o consumo.

Os alegretenses, a partir de agora, poderão contar com a mais nova opção em surdinas. A inauguração será no dia 9 de março, segunda-feira.

Garage Escapamentos fica localizada na rua Barão do Rio Branco, 2180, Cidade Alta.

“Seu principal objetivo é atender com excelência, proporcionar um horário diferenciado aos clientes que não possam sair em horário comercial.

Eles terão a opção de agendar o horário, além da garantia de fábrica das peças.

