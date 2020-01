Garagem Motors de Alegrete fatura Racha Noturno em Santa Maria

No último dia 18, a cidade de Alegrete foi bem representada no Racha Noturno de Santa Maria. Mais de 70 competidores aceleraram forte na Pista de Arrancada de Santa Maria.

A equipe alegretense da Garage Motors participou com três carros. Bruno Jardim, Pablo, Anderson, Volmar, Fabinho e Alisson Morin trouxeram os dois prêmios mais importantes da competição.

Campeão na categoria 8s e campeão Rei do Racha, com o carro mais rápido da noite.

O Gol vermelho do alegretense Alisson literalmente voou baixo. Prerado pela equipe da Garage Motors, Alisson decolou com o Gol, ficando com o título do Racha Noturno no centro do Estado.

O evento ainda teve encontro de Antigos, Som Automotivo e Jipeiros.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução