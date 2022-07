VOLTA ÀS AULAS SEG!!!!!



Fique atento!!!



A partir do dia 06/08, as Escolas do SEG receberão os alunos dos cursos Técnicos para do 2º semestre letivo.👩‍🏫



✨O SEG deseja um ótimo retorno a todos os seus alunos e boas-vindas aos novos estudantes!



Informações (55)9.96814435 ou 3251.2720