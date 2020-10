Garota de 15 anos provoca grave acidente na Avenida Alexandre Lisboa

Compartilhe













Uma adolescente de 15 anos provocou um grave acidente na Avenida Alexandre Lisboa, em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, uma menor pilotava uma moto sentido Centro/Zona Leste. Logo depois que ela passou o semáforo que fica no cruzamento com a rua Tirandentes, ela perdeu o controle da moto e chocou-se em um Celta, estacionado.

Com o forte impacto a roda da moto atingiu uma pedestre que passava no local. A mulher que ficou ferida, assim como a motociclista, foram encaminhadas à UPA pelo Samu e ambulância dos Bombeiros.

A adolescente ficou com várias escoriações, mas não havia mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência por volta das 17h30min, desta segunda-feira (12).

Os dois veículos tiveram avarias consideráveis. O Celta chegou a ser arremessado alguns metros à frente, de acordo com os policiais.