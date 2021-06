Garoto de 8 anos escreve carta à juíza pedindo para ter sobrenome do padrasto, no Ceará: ‘Pai de verdade’

Um garoto de 8 anos, morador do distrito de Damião Carneiro, no município de Quixeramobim, no interior do Ceará, escreveu uma carta destinada à juíza Kathleen Nicola Kilian, titular da 1ª Vara da Comarca da cidade, com um pedido muito especial para ele: retirar o sobrenome do pai biológico e incluir o do padrasto, a quem ele chama de “pai de verdade”.

“Senhora juíza, quero pedir encarecidamente que a senhora troque meu nome, que é (…) e quero retirar o sobrenome Sousa, que é o sobrenome do meu pai biológico e eu gostaria muito de usar o sobrenome do meu verdadeiro pai, que é o meu padrasto e ele sim é um pai de verdade pra mim….”, escreveu o menino na carta.

Na carta escrita a lápis, a criança ainda descreve o que o motivou a fazer o pedido e como ele teve a ideia de entrar em contato com a juíza. “…ele esteve comigo nos momentos bons e ruins. Estou lhe pedindo porque vi no celular a senhora distribuindo cestas básicas para as famílias carentes e isto é um verdadeiro ato de amor ao próximo”, finalizou o garoto.

A ação social feita pela juíza Kathleen Kilian e citada no texto pela criança foi divulgada nos veículos de um grupo de rádio, TV e portal da região na semana passada. No dia 25 de maio a carta direcionada a juíza foi entregue pela mãe da criança ao radialista Fabiano Barros, apresentador do programa onde que a criança viu a juíza.

“Eles moram a cerca de 40 quilômetros de distância da cidade, a mãe dele aproveitou que veio a sede e foi a emissora me entregar a carta com um pedido dele (garoto): que eu fizesse chegar na mão da juíza, porque ele tinha ouvido sobre ela na rádio. Eu fiquei muito surpreso”, relembra Fabiano.

Segundo o radialista, no mesmo dia ele entrou em contato com a juíza, enviou a foto da carta para ela através do WhatsApp e entregou a carta no Fórum de Quixeramobim. “Ela estava em viagem, parou e ficou bastante alegre e surpresa pelo fato de ter recebido a carta e ainda mais por uma criança ter tido essa sensibilidade. Fotografei a carta, enviei a ela, mas já deixei a original no fórum para ser entregue”, disse o comunicador.

Fabiano Barros afirma que não é a primeira vez que o garoto surpreende com um pedido especial. Conforme o comunicador, em uma campanha realizada pelo grupo de comunicação em dezembro de 2020, em que crianças escreviam cartas com pedidos de Natal que seriam adotados por voluntários, enquanto a maioria pediu presentes, o menino, que tinha 7 anos na época, pediu para conhecer a prefeita da cidade de Madalena, Sonia Costa.

“A prefeita foi a casa dele, levou um presente, foi um momento muito emocionante com toda a família, que também ganhou uma cesta básica”.

Pedido respondido por juíza

Juíza Kathleen Kilian, titular da 1ª Vara da comarca de Quixeramobim, respondeu pedido de criança que pediu para ter o sobrenome do padastro. — Foto: Fabiano Barros/Rádio Campo Maior

Um dia após receber a carta, a juíza Kathleen Nicola Kilian respondeu à criança também através de uma carta agradecendo pelo carinho e informando que agendou o atendimento da família dele com a família na Defensoria Pública para formalizar perante a Justiça o pedido feito pelo garoto.

“Muito me sensibilizou termos um público, no caso um rapaz de oito anos, em busca de seus direitos, já com imediato senso de Justiça, proclamando à juíza da cidade, vendo a justiça como um local de confiança, um local de amor ao próximo”, destaca a juíza Kathleen Nicola Kilian.

“Caro…(…)Que alegria ser motivo da sua lembrança e receber seu carinho por meio dessa carta. Guardarei sempre comigo. Quanto ao seu pedido, já agendamos o atendimento da sua família na segunda-feira, dia 31 de maio de 2021, às 9 horas. Lá eles vão escultar todos e formalizar os pedidos aqui na JUstiça, no Fórum de Quixeramobim, para que eu possa tomar decisões”, respondeu a juíza.

A magistrada continuou o texto compartilhando ensinamentos ao menino. “…quanto a sua fala sobre me conhecer por ser juíza que ajuda as pessoas, nada seremos sem enxergarmos e auxiliarmos uns aos outros. Mantenha sempre seu senso de Justiça, tenha interesse pelos seus direitos e pelos direitos de todos. Estude, seja verdadeiro, sinta, tenha coragem e se comprometa com os seus sonhos… No final do dia, o que faz a diferença é o que nos emocionou e o quanto sensibilizamos as pessoas”.

Kathleen Kilian finalizou o texto com um poema da poetisa e contista brasileira Cora Coralina. “Já dizia a poetisa Cora Coralina: ‘Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas’. De sua nova amiga, Kathleen Nicola Kilian.