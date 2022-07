Garra Alegrete promove atrações especiais nesta quinta e sábado

A unidade de Alegrete da Rede de Postos Garra vem se destacando por suas inúmeras ações e campanhas, além do sucesso absoluto, tanto na área de conveniência, quanto na pista, onde motoristas vem evidenciando a quilometragem diferenciada que conseguem fazer com o combustível da Rede Garra.

Para esta Quinta-feira, a Rede Garra traz o Cantor Helton Kummer, com sua voz e repertório diferenciados, já no Domingo Pâmela & Luanna prometem colocar a conveniência do Garra pra tremer com todos os sucessos do momento!

Já alinhou tua programação com os amigos?

Bora pro Garra, onde tu encontra cerveja gelada, e a melhor parceria pra curtir momentos únicos!