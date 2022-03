Gás aumenta junto com os combustíveis

Share on Email

O aumento do preço dos combustíveis traz junto o aumento preço do gás de cozinha ( 16%), produto indispensável a qualquer família. O preço médio de um botijão de 13 quilos está em 110 reais.

Em uma revendedora o preço estava 100 reais, a vista, e 107 entregando em casa. Com o novo preço que entrou em vigor na tarde deste dia 11 o gás passou a 109 na loja e 118 entregando em casa.

Esse aumento poderá acarretar uma cadeia de aumento em outros produtos e empresas que utilizam o gás para preparar alimentos, por exemplo. Os restaurantes, lanchonetes e as empresas de viandas por exemplo. Mas, por enquanto, diz uma empresária do setor, esse aumento ainda não foi contabilizado.

O preço do litro de gasolina aumentou, em média, 0.80 centavos por litro e na noite do dia 10 muita gente foi aos postos, aqui na cidade garantir o preço antigo do combustível na bomba.

Vera Soares Pedroso