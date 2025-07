Gás de cozinha sobe mais uma vez em Alegrete e já atinge R$ 125,00

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Procon realizou mais uma pesquisa sobre os preços de gás de cozinha referente ao mês de junho no Município. Não foi levado em consideração marcas, ou selo de qualidade do produto, apenas o valor bruto do botijão de gás.

O preço do gás de cozinha de valor mais baixo vem sendo encontrado por R$105,00, na modalidade de compra direta na empresa, e o de valor mais alto por R$120,00 . Quanto ao preço do gás de cozinha para entrega na residência, o preço se manteve em valores entre R$ 111,90 e R$ 120,00.

Ao longo do ano passado, a margem de variação oscilou pouco, cerca de 5% ao ano. Além disso, o mês de maior consumo do produto foi entre os meses de maio e julho, onde por um tempo, houve até falta de butijão de gás em alguns estabelecimentos Municipais em virtude das cheias que atingiram o estado.

Também foram analisados os preços do vale-gás onde são vendidos os tickets nos estabelecimentos comerciais, como supermercados e mercados, em que o menor valor está em R$99,90 e o maior valor em R$120,00.