Gás de cozinha tem preço médio de R$ 119,14 em Alegrete, aponta Procon

O Procon de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou mais uma pesquisa de preços do gás de cozinha no município. O levantamento, realizado em 31 de outubro de 2026, apresenta os valores praticados pelos estabelecimentos locais em diferentes modalidades de comercialização.

Na modalidade de retirada na portaria, o preço médio encontrado foi de R$ 119,14. O menor valor registrado foi de R$ 115,00, enquanto o maior chegou a R$ 125,00.

Para quem opta pela entrega em domicílio, os preços variam entre R$ 125,00 e R$ 133,00, com média de R$ 128,71.Já na modalidade vale-gás, o levantamento apontou preço mínimo de R$ 104,95, média de R$ 109,69 e valor máximo de R$ 130,00.

A pesquisa tem como objetivo oferecer informações aos consumidores, permitindo a comparação dos valores praticados no comércio local antes da compra. A orientação é que os moradores consultem os estabelecimentos e verifiquem as condições de pagamento e entrega, já que os preços podem variar de acordo com a modalidade escolhida.