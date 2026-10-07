Gasolina a R$ 6,63 em Alegrete; botijão sai abaixo da média gaúcha

A gasolina comum custa, em média, R$ 6,63 o litro em Alegrete, R$ 0,39 acima da média do Rio Grande do Sul (R$ 6,24), segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP) referente a 27 de setembro a 3 de outubro. Já o botijão de gás de 13 kg sai a R$ 111,71 na cidade, R$ 6,92 abaixo da média gaúcha (R$ 118,63).

Preços em Alegrete e no RS

Produto Alegrete Média do RS Diferença Gasolina comum (litro) R$ 6,63 R$ 6,24 + R$ 0,39 Diesel S10 (litro) R$ 7,34 R$ 7,20 + R$ 0,14 Gás de cozinha (13 kg) R$ 111,71 R$ 118,63 − R$ 6,92

Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, semana de 27/09 a 03/10/2026. Os valores de Alegrete são a média simples dos preços coletados na cidade.

Gasolina: de R$ 6,49 a R$ 6,89

Na última semana pesquisada, a ANP coletou o preço da gasolina comum em cinco postos de Alegrete. O mais barato cobrava R$ 6,49 (um posto na BR-290, km 575) e o mais caro, R$ 6,89 (na região central). Três postos praticavam R$ 6,59. Na semana de 13 a 19 de setembro, a média local era R$ 6,69, e a diferença para o RS chegava a R$ 0,45, valor que o portal mostrou em 24 de setembro.

Diesel sobe no estado

O diesel S10 está em R$ 7,20 em média no RS, R$ 0,27 a mais que na semana de 13 a 19 de setembro (R$ 6,93). Em Alegrete, a ANP pesquisou apenas dois postos de diesel S10 na última semana, com preços de R$ 7,14 e R$ 7,53; por isso a média local (R$ 7,34) deve ser lida com cautela.

Botijão varia de R$ 110 a R$ 120

Para o gás de cozinha, foram coletados preços em sete revendas de Alegrete. Cinco cobravam R$ 110, uma R$ 112 e outra R$ 120. Na semana de 13 a 19 de setembro, a média local era de R$ 115,29. No estado, a ANP pesquisou 268 revendas na última semana, e os preços iam de R$ 95 a R$ 161.

Como ler os números

A ANP pesquisa um conjunto de postos que muda de uma semana para outra, e Alegrete tem poucos estabelecimentos na amostra. Pequenas oscilações na média da cidade podem refletir a troca dos postos pesquisados, e não só reajuste. Os preços do levantamento são os praticados nas bombas e nas revendas, não os de distribuição.

O custo de vida de quem depende do carro também passa pela conta de luz: em outubro, a bandeira tarifária é verde, sem cobrança adicional. E, com 47,4 mil veículos na frota do município, o preço do litro pesa no orçamento de muitas famílias alegretenses.

Fonte: ANP – Levantamento de Preços de Combustíveis (últimas semanas pesquisadas).