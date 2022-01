Gasolina em Alegrete custa entre R$ 6,79 e R$ 7,19, afere o Procon

Após o anúncio do aumento por parte da Petrobras no dia 12, o Procon, realizou uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis em Alegrete.

A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de janeiro de 2022. Segundos os técnicos do Procon foram visitados 16 estabelecimentos na cidade.

Pela lista divulgada pelo órgão fiscalizador é possível conferir que o litro da gasolina mais barata na cidade custa R$ 6,79 e a mais cara chega a R$ 7,19. (Confira a lista com os preços completos abaixo)

Na avaliação do diretor do Procon em Alegrete Geferson Maidana foi possível constatar uma pequena queda de preços em comparação com a última pesquisa realizada no mês de dezembro.

A gasolina comum mais barata em Alegrete está no valor de R$6,79 e o maior preço ficou em R$6,99. A gasolina aditivada mais barata foi encontrada no valor de R$6,94, tendo oscilação até R$7,39, o maior valor encontrado.

A pesquisa ainda traz valores quanto ao óleo diesel comum, que segundo o Procon houve um aumento no preço do litro, sendo R$5,56 o menor valor, e R$5,96, o maior valor encontrado. Já o óleo diesel S10 também se manteve entre R$5,38 e R$5,59. O etanol com menor preço do litro foi registrado por R$5,99 e o maior em R$7,19.

Confira os preços da gasolina nos postos de combustíveis de Alegrete: