Gasolina em Alegrete custa R$ 0,45 a mais que a média do RS, diz ANP

O valor fica R$ 0,45 acima da média do Rio Grande do Sul, de R$ 6,24, e também acima da média nacional, de R$ 6,54. Já o botijão de gás de 13 kg saiu por R$ 115,28 em média na cidade, abaixo da média gaúcha.

Os números estão no Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, o mais recente divulgado pela agência. Em Alegrete, os preços foram coletados em 14 de setembro, em cinco postos e sete revendas de gás.

Alegrete e a média do Estado

Produto Média em Alegrete Faixa em Alegrete Média no RS Gasolina comum (litro) R$ 6,69 R$ 6,59 a R$ 6,89 R$ 6,24 Gasolina aditivada (litro) R$ 6,85 R$ 6,73 a R$ 6,99 R$ 6,43 Diesel S500 (litro) R$ 6,55 R$ 6,49 a R$ 6,69 R$ 6,62 Diesel S10 (litro) R$ 6,94 R$ 6,89 a R$ 6,99 R$ 6,93 Etanol (litro)* R$ 4,99 R$ 4,99 R$ 4,49 Gás de cozinha (botijão de 13 kg) R$ 115,28 R$ 110 a R$ 125 R$ 117,93

*Só um posto informou preço do etanol em Alegrete. Fonte: ANP, semana de 13 a 19/09/2026.

No diesel, a situação se inverte: o S500 ficou em Alegrete abaixo da média gaúcha, e o S10 praticamente empatou com ela.

Gasolina estável há cinco semanas

A média da gasolina comum na cidade está praticamente estável desde agosto, enquanto a média estadual oscilou alguns centavos:

16 a 22/08: R$ 6,66 em Alegrete; R$ 6,23 no RS

23 a 29/08: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,19 no RS

30/08 a 05/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,16 no RS

06 a 12/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,17 no RS

13 a 19/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,24 no RS

No diesel, o movimento foi outro. A média gaúcha do S500 subiu de R$ 6,26 para R$ 6,62 entre a semana de 30 de agosto e a de 13 de setembro, e a do S10, de R$ 6,55 para R$ 6,93. Em Alegrete, o S500 ficou entre R$ 6,49 e R$ 6,59 de média no mesmo período.

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Comparação com cidades da região

Na mesma semana, a gasolina comum teve média de R$ 6,49 em Uruguaiana, R$ 6,85 em Santana do Livramento e R$ 6,24 em Santa Maria. No gás de cozinha, Alegrete teve a menor média entre essas cidades: o botijão custou em média R$ 127,85 em Uruguaiana, R$ 132,14 em Santana do Livramento e R$ 118,58 em Santa Maria.

Preço por posto

A ANP também publica o preço coletado em cada estabelecimento. Em Alegrete, na coleta de 14 de setembro:

Endereço Bandeira Gasolina comum Gasolina aditivada Diesel Av. Tiaraju, 282 (Ibirapuitã) Raízen R$ 6,59 R$ 6,73 S10: R$ 6,99 Av. Ibicuí, 390 (Ibirapuitã) Raízen R$ 6,59 R$ 6,75 S500: R$ 6,49 Av. Assis Brasil, 1328 (Cidade Alta) Ipiranga R$ 6,69 R$ 6,89 S500: R$ 6,49; S10: R$ 6,89 Av. Assis Brasil, 334 (Cidade Alta) Vibra R$ 6,69 R$ 6,89 não informado Rua Venâncio Aires, 12 (Centro) Ipiranga R$ 6,89 R$ 6,99 S500: R$ 6,69

O único etanol informado, de R$ 4,99, foi do posto da Av. Assis Brasil, 1328. Entre as revendas de gás pesquisadas, os menores preços do botijão foram de R$ 110, na Rua Equador, 33, e na Rua Colômbia, 275, ambas no Vera Cruz; o maior, de R$ 125, na Av. Tiaraju, 348.

Em agosto, uma pesquisa do Procon já havia encontrado diferença de até R$ 0,40 na gasolina comum entre postos de Alegrete. No levantamento da ANP, a diferença entre o menor e o maior preço foi de R$ 0,30.

O que o levantamento não mostra

A pesquisa da ANP é feita por amostragem: não cobre todos os postos da cidade e registra o preço do dia da visita. Os valores podem ter mudado desde 14 de setembro. O preço do gás de cozinha é o do botijão na revenda, sem considerar taxa de entrega. Em março, o portal mostrou que o botijão podia chegar a R$ 128 com entrega em Alegrete.

O levantamento também não explica por que a gasolina de Alegrete está acima da média estadual: a ANP informa preços, não custos nem margens de cada posto. Os resultados de cada nova semana são publicados na mesma página do levantamento.