Gasolina em Alegrete custa R$ 0,45 a mais que a média do RS, diz ANP

O valor fica R$ 0,45 acima da média do Rio Grande do Sul, de R$ 6,24, e também acima da média nacional, de R$ 6,54. Já o botijão de gás de 13 kg saiu por R$ 115,28 em média na cidade, abaixo da média gaúcha.
Os números estão no Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP, o mais recente divulgado pela agência. Em Alegrete, os preços foram coletados em 14 de setembro, em cinco postos e sete revendas de gás.
Alegrete e a média do Estado
|Produto
|Média em Alegrete
|Faixa em Alegrete
|Média no RS
|Gasolina comum (litro)
|R$ 6,69
|R$ 6,59 a R$ 6,89
|R$ 6,24
|Gasolina aditivada (litro)
|R$ 6,85
|R$ 6,73 a R$ 6,99
|R$ 6,43
|Diesel S500 (litro)
|R$ 6,55
|R$ 6,49 a R$ 6,69
|R$ 6,62
|Diesel S10 (litro)
|R$ 6,94
|R$ 6,89 a R$ 6,99
|R$ 6,93
|Etanol (litro)*
|R$ 4,99
|R$ 4,99
|R$ 4,49
|Gás de cozinha (botijão de 13 kg)
|R$ 115,28
|R$ 110 a R$ 125
|R$ 117,93
*Só um posto informou preço do etanol em Alegrete. Fonte: ANP, semana de 13 a 19/09/2026.
No diesel, a situação se inverte: o S500 ficou em Alegrete abaixo da média gaúcha, e o S10 praticamente empatou com ela.
Gasolina estável há cinco semanas
A média da gasolina comum na cidade está praticamente estável desde agosto, enquanto a média estadual oscilou alguns centavos:
16 a 22/08: R$ 6,66 em Alegrete; R$ 6,23 no RS
23 a 29/08: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,19 no RS
30/08 a 05/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,16 no RS
06 a 12/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,17 no RS
13 a 19/09: R$ 6,69 em Alegrete; R$ 6,24 no RS
No diesel, o movimento foi outro. A média gaúcha do S500 subiu de R$ 6,26 para R$ 6,62 entre a semana de 30 de agosto e a de 13 de setembro, e a do S10, de R$ 6,55 para R$ 6,93. Em Alegrete, o S500 ficou entre R$ 6,49 e R$ 6,59 de média no mesmo período.
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Comparação com cidades da região
Na mesma semana, a gasolina comum teve média de R$ 6,49 em Uruguaiana, R$ 6,85 em Santana do Livramento e R$ 6,24 em Santa Maria. No gás de cozinha, Alegrete teve a menor média entre essas cidades: o botijão custou em média R$ 127,85 em Uruguaiana, R$ 132,14 em Santana do Livramento e R$ 118,58 em Santa Maria.
Preço por posto
A ANP também publica o preço coletado em cada estabelecimento. Em Alegrete, na coleta de 14 de setembro:
|Endereço
|Bandeira
|Gasolina comum
|Gasolina aditivada
|Diesel
|Av. Tiaraju, 282 (Ibirapuitã)
|Raízen
|R$ 6,59
|R$ 6,73
|S10: R$ 6,99
|Av. Ibicuí, 390 (Ibirapuitã)
|Raízen
|R$ 6,59
|R$ 6,75
|S500: R$ 6,49
|Av. Assis Brasil, 1328 (Cidade Alta)
|Ipiranga
|R$ 6,69
|R$ 6,89
|S500: R$ 6,49; S10: R$ 6,89
|Av. Assis Brasil, 334 (Cidade Alta)
|Vibra
|R$ 6,69
|R$ 6,89
|não informado
|Rua Venâncio Aires, 12 (Centro)
|Ipiranga
|R$ 6,89
|R$ 6,99
|S500: R$ 6,69
O único etanol informado, de R$ 4,99, foi do posto da Av. Assis Brasil, 1328. Entre as revendas de gás pesquisadas, os menores preços do botijão foram de R$ 110, na Rua Equador, 33, e na Rua Colômbia, 275, ambas no Vera Cruz; o maior, de R$ 125, na Av. Tiaraju, 348.
Em agosto, uma pesquisa do Procon já havia encontrado diferença de até R$ 0,40 na gasolina comum entre postos de Alegrete. No levantamento da ANP, a diferença entre o menor e o maior preço foi de R$ 0,30.
O que o levantamento não mostra
A pesquisa da ANP é feita por amostragem: não cobre todos os postos da cidade e registra o preço do dia da visita. Os valores podem ter mudado desde 14 de setembro. O preço do gás de cozinha é o do botijão na revenda, sem considerar taxa de entrega. Em março, o portal mostrou que o botijão podia chegar a R$ 128 com entrega em Alegrete.
O levantamento também não explica por que a gasolina de Alegrete está acima da média estadual: a ANP informa preços, não custos nem margens de cada posto. Os resultados de cada nova semana são publicados na mesma página do levantamento.
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