Gasolina encerrou agosto com preço histórico em Alegrete

Em 12 meses, o preço da gasolina disparou em Alegrete, assim como em todo o resto do País. Num comparativo, em agosto de 2020, o litro mais barato no município era encontrado por R$ 4,49 e o valor mais alto custava R$ 4,89. Em agosto desse ano, conforme pesquisa do Procon, Alegrete tinha o litro mais baixo em R$ 6,39 e o mas alto estava R$ 6,79.

No último dia 31 de agosto, o Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa de preço dos combustíveis em 16 estabelecimentos comerciais do município. A tomada de preços é referente a segunda quinzena do mês de agosto de 2021, já que nos primeiros quinze dias, o órgão fiscalizador havia feito outra tomada de preços.

Segundo os técnicos do Procon o mês de agosto encerrou com o preço médio da gasolina comum em R$6,50. Já a gasolina aditivada, o preço médio ficou em R$6,63. Em relação a última pesquisa do mês, a gasolina comum mais barata ficou em R$6,39 podendo chegar até R$ 6,17 na compra com aplicativos dos estabelecimentos.

O maior valor da Gasolina Comum no município em agosto ficou em de R$ 6,59. Quanto a aditivada, o maior preço foi de R$ 6,79 e o menor valor custou R$ 6,49. A pesquisa do Procon revela que dois postos praticam o valor mais baixo do litro da comum (R$ 6,39) e apenas um vende com o valor mais alto (R$ 6,57). Na aditivada, três estabelecimentos apresentam o mesmo valor, considerado o mais baixo (R$ 6,49), e também apenas um posto comercializa o valor mais caro (R$ 6,79).

Nos primeiros 15 dias de agosto, a gasolina comum mais barata foi encontrada por R$6,39 e a mais cara de R$6,57. A primeira quinzena de agosto apresentou o menor valor do litro da gasolina aditivada em R$6,49 e o maior valor de R$6,74.

A pesquisa também apontou o preço dos demais combustíveis. O óleo diesel comum encontra-se no valor médio de R$4,65. Já o óleo diesel S10, R$4,74. Encontra-se também com o menor valor de R$5,83 e maior valor de R$5,99, assim como na primeira quinzena, o Etanol teve o menor preço de R$ 5,83 e o maio valor em R$ 5,99.

Confira no link os valores em todos os postos visitados pelo Procon, em 31 de agosto.

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1630508271-783.pdf