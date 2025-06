Gasolina mais barata começa a valer nesta terça (3), anuncia Petrobras

A redução de 5,6% anunciada na véspera marca o primeiro corte no valor do combustível desde outubro de 2023. Dessa forma, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras nas refinarias passará a ser de R$ 2,85 por litro, uma redução de R$ 0,17 por litro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A ideia da política de preços, que não segue à risca as cifras praticadas internacionalmente para os combustíveis é: quando os preços caem globalmente, a Petrobras não segue imediatamente e cria um “colchão”; quando os preços sobem lá fora, a empresa “queima o colchão” e preserva o consumidor.

Porém, o impacto efetivo desse corte no bolso do consumidor ainda depende do repasse às bombas de gasolina.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A estimativa é de que cerca de 30% a 35% da queda promovida pela refinaria tende a ser sentida nos postos de combustíveis em junho. “Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para composição da gasolina C vendida nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 2,08 /litro, uma redução de R$ 0,12 a cada litro de gasolina C”, explicou a Petrobras em nota divulgada nesta segunda-feira (2), no Rio de Janeiro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Incluindo a redução desde dezembro de 2022 a Petrobras recuou os preços da gasolina para as distribuidoras em R$ 0,22 / litro, ou seja, uma queda de 7,3%. “Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60 / litro ou 17,5%”, informou.

A redução de 17 centavos é para chegar aos postos assim que for substituído o combustível que já está nas bombas atualmente. Quando se faz a troca, já se faz a troca com esse preço menor, alertam os especialistas.

Mesmo com a queda no valor às distribuidoras, as redes de postos de combustíveis podem tentar adiar essa redução, com o objetivo de aumentar o lucro, apontam alguns economistas.

“A Petrobras, principalmente o governo, espera que isso replique na redução do preço da gasolina, mas muitos comerciantes do setor dono de redes de postos podem tentar retardar ao máximo essa redução nos preços finais como alternativa para maximizar seu lucro”, atestam.

Em Alegrete, a expectativa é que já na próxima sexta-feira (05), o novo preço esteja nas bombas.