Gasolina não reduz de preço e litro do diesel está mais caro em Alegrete

Compartilhe















O Procon em Alegrete revelou os preços encontrados na última semana de abril nos postos em Alegrete.

Em razão das constantes oscilações dos preços, foram realizadas outras duas pesquisas no mês de abril. Segundo os técnicos, na primeira ,quinzena o preço mais baixo da gasolina comum era R$ 5,77 e o maior preço encontrado foi R$ 5,98, enquanto que, agora na última pesquisa, a Gasolina Comum com menor preço constatado foi R$ 5,87 e com maior R$ 6,090.



Já a aditivada encontrada com menor preço na primeira quinzena de abril custava R$ 5,79 e a com maior preço R$ 6,14. Agora na última pesquisa, o menor preço verificado foi de R$ 5,89 e o maior preço ficou em R$ 6,29.

Quanto ao óleo diesel comum, na primeira quinzena do mês estava em R$ 4,07 o de menor preço e o de maior preço estava em R$ R$ 4,35, enquanto que na última verificação, os valores ficaram entre R$ 4,12 e R$ 4,39, o menor e o maior preço encontrado, respectivamente.

O preço da gasolina e do diesel foi reduzido no dia 1º de maio nas refinarias da Petrobras. O combustível vendido pelas refinarias da Petrobras é adquirido por distribuidoras e passa também pelos postos revendedores antes de ser vendido ao consumidor final.

Até chegar aos veículos, são acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biodiesel e etanol anidro, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis. Por isso, a estatal afirma que a variação de preços nas refinarias tem influência limitada no preço encontrado pelos motoristas nos postos de revenda.

Os reajustes nos preços de diesel e gasolina são usados pela Petrobras para buscar equilíbrio com o mercado internacional, acompanhando as variações do valor global dos combustíveis e da taxa de câmbio entre o real e o dólar.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo pesquisou preços dos combustíveis em 4 postos, escolhidos de forma aleatória, após a última consulta realizada pelo Procon. Passados 5 dias da pesquisa do Procon, os valores da gasolina comum e aditivada se mantiveram inalterados. Apenas o litro do diesel foi reajustado conforme anunciado pela Petrobras no início do mês.

Confira os valores pesquisados na manhã de quarta-feira (5):

Posto Primeiro

Gasolina Comum R$ 5,87 Aditivada R$ 5,89 Diesel R$ 4,19

Posto Ibirapuitã

Gasolina Comum R$ 5,99 Aditivada R$ 6,10 Diesel R$ 4,58

Posto Caverá Assis Brasil

Gasolina Comum R$ 5,96 Aditivada R$ 6,09 Diesel R$ 4,63

Posto Takito

Gasolina Comum R$ 5,99 Aditivada R$ 6,09 Diesel R$ 4,50

Júlio Cesar Santos