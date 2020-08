Gasolina com novo padrão chegará aos postos de combustíveis, de Alegrete, a partir deste mês

Na primeira fase das mudanças, que entram em vigor nesta segunda, o valor mínimo de RON será 92. Em janeiro de 2022, o número é elevado para 93, mais próximo dos 95 vigentes na maior parte dos países europeus.

A Petrobras, maior produtora de gasolina no Brasil, havia informado no final de junho que já estava preparada para abastecer o mercado com as novas regras.

Segundo a estatal, a melhora na qualidade vai permitir redução de 4% a 6% no consumo por quilômetro rodado e que a nova especificação melhora o desempenho do motor, a dirigibilidade e o tempo de resposta na partida a frio, além de manter aquecimento adequado do motor.